PP y BNG apoyan la exigencia de Rey de que el CHUAC siga adscrito a la Universidade da Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado este miércoles su rechazo a la pretensión del Sergas de adscribir todos los centros sanitarios de Galicia, incluido el CHUAC coruñés, a la Universidade de Santiago (USC) y su facultad de Medicina. La oposición municipal coincide con la regidora, que exige la retirada del convenio que recoge esta adscripción.

PSOE, PP y BNG respaldaron por unanimidad en el Pleno de junio una moción socialista que defendía la implantación de la titulación de Medicina en la Universidade da Coruña (UDC).

Con el convenio entre el Sergas y la USC, la docencia en Medicina sería impartida solo por profesores de la universidad santiaguesa en todos los hospitales gallegos, advierte el Concello de A Coruña. "Eso no es descentralizar, es recentralizar", dijo Rey.

El grupo municipal del PP "reitera" su apoyo a la implantación de Medicina en A Coruña y es partidario de que "la renovación de los convenios debe garantizar la adscripción del hospital [de A Coruña] a la UDC en las titulaciones tanto actuales como futuras". Por ello, los populares instan al “diálogo y al consenso para lograr un acuerdo”.

La alcaldesa ha instado hoy al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dar marcha atrás con el convenio, al considerar que este paso supondría "un retroceso sin precedentes" por negar a Coruña la reclamación de impartir Medicina.

El BNG también demanda a la Xunta que retire el convenio por el que el CHUAC, desde 2001 dependiente de la UDC, pasaría a adscribirse a la USC.

"O Goberno galego non só non vela polo respecto dos acordos de 2015, que contemplaban a descentralización da formación médica clínica, senón que agora pretende dar pasos atrás, cuestionando a condición do CHUAC como hospital universitario vinculado á UDC", expone el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

Para evitar la polémica, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha replicado esta mañana señalando que desde 2015 la facultad de Medicina, "que es la que tenemos hoy en día en Galicia", está vinculada "a todos los hospitales universitarios".

"Los hospitales no son de ninguna universidad. Son entidades que trabajan a favor de mucha gente, llevan a cabo una labor importante y, en muchas ocasiones, carecen de espacios necesarios para poder desarrollar adecuadamente su trabajo", comentó Calvo.