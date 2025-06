Primera expedición de Pegadas: el Camino de Santiago como ruta hacia el empleo juvenil

Una expedición por el Camino de Santiago con un programa formativo para aumentar la empleabilidad. Esta es la premisa de la primera expedición de Pegadas, un programa innovador enmarcado en el programa Interreg-Poctep, que tiene como objetivo ofrecer a jóvenes de entre 18 y 29 años una experiencia transformadora en el Camino de Santiago.

La primera expedición del programa salió esta semana desde Ponte da Lima. El grupo de jóvenes, formado por portugueses y gallegos, recorrerá este trayecto del Camino de Santiago parando por diferentes puntos históricos. Los interesados aún se pueden inscribir para participar en las próximas expediciones, en pegadas.eu

Esta expedición por el Camino se completa con uun itinerario formativo que combina emprendimiento, pensamiento crítico, digitalización y sostenibilidad. Pegadas propone una formación previa a cada ruta a través de una plataforma de e-learning, en la que los participantes en las expediciones tendrán que registrarse y completar la formación antes de participar en las mismas.

Durante el trayecto se realizarán actividades locales que permitirán a los participantes explorar la cultura del Camino. Al finalizar cada expedición, los jóvenes realizarán un cortometraje que refleje su aprendizaje y dé visibilidad a esta histórica ruta.

Objetivos

Los objetivos destacados del proyecto son impulsar la colaboración entre universidades, empresas de formación y entidades públicas locales para crear programas innovadores de formación, como el Outdoor Learning, dirigidos a jóvenes con dificultades para completar cursos reglados.

Poner en valor el Camino de Santiago como eje vertebrador de experiencias transfronterizas, mediante vídeos elaborados por los jóvenes participantes en las expediciones del proyecto Pegadas, a la vez que adquieren competencias digitales. Además, desarrollar una metodología conjunta que integre enfoques híbridos, combinando e-learning y actividades presenciales, para fortalecer competencias clave en jóvenes que ni estudian ni trabajan, facilitando su acceso a programas de formación para el empleo y la vida.

Pegadas es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. El programa cuenta como beneficiarios a la Universidad de Santiago de Compostela, Femxa,CIM Alto Minho, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Politécnico do Porto y el Clúster da Comunicación de Galicia.