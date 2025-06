Una decena de estudiantes gallegos cursarán becados estudios de posgrado en el extranjero

Hasta 10 estudiantes gallegos cursarán estudios de posgrado en el extranjero becados por la Fundación Barrié. Este viernes, la institución ha hecho entrega de las credenciales para que estos alumnos puedan acceder a centros académicos de referencia en todo el mundo.

Dentro de este programa, las becas se otorgan en un sistema de selección altamente competitivo, basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con la comunidad y el futuro de Galicia.

Según indica la propia Fundación Barrié, la tasa de éxito del proceso de selección es inferior al 10%.

En sus 36 años con este programa se han movilizado más de 56 millones de euros y se ha formado a 757 estudiantes gallegos para facilitar su acceso al conocimiento de las mejores técnicas, métodos y procedimientos, además de proporcionar experiencias vitales en un entorno multicultural y fomentar vínculos académicos y profesionales de titulados gallegos o vinculados a Galicia.

Concretamente, en esta edición se ha becado a cuatro estudiantes de ciencias de la vida, tres de ciencias experimentales y tres de ingeniería. Tres de ellos son hijos de gallegos, seis han nacido en la comunidad y uno reside aquí desde hace dos años.

La Universidade de Santiago de Compostela encabeza la lista con mayor número de alumnos becados, seguida de la Universidade da Coruña, la Carlos III de Madrid, la Autónoma de Madrid, la de Sevilla y la University of Glasgow.

Por destinos, tres de ellos irán a los Países Bajos, dos a Reino Unido, dos a Alemania, y el resto irán a Francia, Suecia, Suiza y Estados Unidos a centros como University of Edinburgh; Utrecht University; University of Groningen; University of Cambridge; University College London; Heidelberg University; Technical University Munich; International Space University; Stockholm University; y University of California, Berkeley.

La dotación económica que recibirán estos becados es de de un máximo de 50.000 euros anuales.