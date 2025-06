Ni típex ni calculadoras programables: estos son los materiales prohibidos en la PAU 2025 de Galicia

Un total de 12.946 estudiantes gallegos están matriculados para participar en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los exámenes se desarrollarán los días 3, 4 y 5 de junio de forma simultánea en las cuatro provincias gallegas.

La convocatoria de este año contiene grandes novedades. Ya no habrá los tradicionales modelos A y B, sino que ahora las pruebas de cada asignatura tendrán cuatro preguntas: la primera obligatoria y las tres restantes con varios apartados u opciones a escoger.

Materiales prohibidos en la PAU

Alumnos realizando la Selectividad Europa Press

Las normas de la Selectividad son muy rígidas. En la PAU, es fundamental llegar con suficiente antelación al lugar del examen para evitar contratiempos, y llevar el DNI o el documento de identidad válido, así como cualquier otro documento requerido por el centro de examen (resguardo de matrícula y justificante de pago).

El alumnado gallego podrá acudir a los exámenes con el diccionario de latín/español o gallego para el examen de Latín II; el diccionario de griego/español o gallego para el examen de Griego II; y material de dibujo, pintura y complementario para los exámenes que impliquen diseño, dibujo técnico o artístico y técnicas gráfico-plásticas.

Las calculadoras también están permitidas para los exámenes de Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, Física, Química y Empresa y diseño de modelos de negocio.

No obstante, están prohibidos modelos con capacidad de programación y capacidad gráfica. Los miembros de la comisión delegada podrán comprobar si la calculadora cumple los requisitos; de no ser así, será retirada y no podrá sustituirse por otra.

Entre los materiales prohibidos, el alumnado no podrá acceder al aula con teléfono móvil, reloj o cualquier otro dispositivo electrónico activado. De darse el caso, podrá ser objeto de medida disciplinaria (expulsión del aula, calificación del examen con 0 puntos o anulación total de la prueba).

"Tampoco podrá utilizar ningún dispositivo de escucha no autorizado. El alumnado, una vez dispuesto en sus asientos, deberá mantener despejados los pabellones auditivos", añade la CiUG.

Por otro lado, con la llegada del calor, muchos estudiantes se hacen la siguiente pregunta: ¿están permitidas las botellas de agua y/o refrescos? La respuesta es afirmativa. No obstante, el envase deberá ser transparente y sin etiquetado.

En último lugar, y lo más importante, los exámenes de la PAU solo podrán realizarse con bolígrafo o pluma de tinta azul o negra. En cada aula habrá bolígrafos de sustitución a disposición del alumnado que lo precise.

Horarios de la PAU 2025

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) tiene publicados desde hace meses los horarios de la PAU 2025. En total, serán tres jornadas de exámenes, del 3 al 5 de junio, que arrancarán con una introducción en la que los aspirantes recibirán información de cómo se desarrollarán las pruebas.

A continuación, te mostramos el calendario de exámenes de la Selectividad 2025 en Galicia: