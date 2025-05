La Xunta de Galicia quiere aclarar si existe el informe que autoriza la universidad Emilia Pardo Bazán

La Xunta de Galicia se ha manifestado hoy sobre la polémica que rodea a la nueva universidad privada Emilio Pardo Bazán impulsada por Cesuga en la ciudad de A Coruña: "celebramos que haya una iniciativa, pero todas las iniciativas tienen un recorrido y un procedimiento. Celebro cualquier tipo de iniciativa orientada a potenciar o a reforzar la educación de cualquier territorio". Así se mostró el conselleiro de educación, Román Rodríguez, a preguntas de los medios de comunicación.

Todo ello a pesar de que, según el dirigente autonómico, han encontrado contradicciones entre lo que indica el Ministerio de Universidades y lo que indica la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. "El gobierno estatal no ha hecho un informe expreso que dé luz verde a la iniciativa. No existe el informe" dijo tras referirse con posterioridad a unas declaraciones de la primera edil herculina en Radio Coruña el pasado lunes: "esta universidad cuenta con el apoyo del Gobierno de España. Tiene todos los informes favorables y, por lo tanto, ahí nada que decir. Yo he dado mi apoyo porque considero que es un buen proyecto, que va a hacer ciudad y que nos va a ayudar a seguir desarrollándonos económicamente".

Por todo ello, la Consellería solicitará "una aclaración al ministerio para saber si un informe que existe, que no da luz verde de forma explícita, es o no es favorable a la puesta en marcha de esta iniciativa", insistiendo en que es "una contradicción importante. Estas cosas hay que tomarlas con mucho rigor".