La investigación universitaria STEM se cuela en las aulas de bachillerato de A Coruña

Astronomía, aplicación de herramientas de inteligencia artificial o materiales nanométricos. Estos son algunos de los asuntos que investigan alumnos de bachillerato de A Coruña y que estudian en uno de los ocho centros escolares que participan en el bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología STEMbach.

El proyecto, impulsado por la Consellería de Educación con las universidades gallegas, busca promover la vocación investigadora en el alumnado y servir de conexión directa con la enseñanza universitaria.

Entre los centros coruñeses participantes, este curso repiten el Compañía de María, el Liceo La Paz, el La Grande Obra de Atocha, el IES Salvador de Madariaga, el IES Eusebio da Guarda y el IES Agra do Orzán. A estos se unen como novedad el Cristo Rey y el IES A Sardiñeira.

Un acercamiento a la investigación de la mano de profesionales

El programa corresponde a los dos cursos de Bachillerato y supone una formación complementaria a la que reciben en el horario lectivo de dos o tres horas semanales con la realización de un proyecto de investigación.

En A Coruña, el Compañía de María, junto al IES Agra do Orzán, fue uno de los primeros centros en interesarse por este proyecto para ampliar su oferta educativa. En el curso 2018/2019, el alumnado de este colegio fue pionero en adentrarse en el mundo de la investigación científica estando todavía en Bachillerato.

Emilio Graña, profesor del centro, es el tutor de estos estudiantes de STEMbach. Sobre ese primer contacto recuerda que "falamos con Ángel Carracedo e montamos uns proxectiños cos chavales de Bacharelato sobre xenética". Carracedo, experto en genética y Director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica desde 1997 fue, en palabras del profesor, "o noso padriño nesta historia".

El interés por el STEM en el centro no hizo más que aumentar desde entonces. Este año, el séptimo en el que participan, tienen siete proyectos con casi una veintena de alumnos que investigan sobre la detección de exoplanetas, la optimización de redes neuronales para el diagnóstico de cáncer, métodos de tutorización utilizando inteligencia artificial, el estudio de enfermedades con herramientas bioinformáticas y la genética de poblaciones.

Aunque las temáticas puedan parecer densas en un primer momento, solo es cuestión de tiempo que los alumnos se conviertan casi en expertos en las materias. Por eso, el mayor reto está en que, al no contar para la ansiada media, estas investigaciones podrían suponer una carga extra. "Fanno por aprender e por entrar no mundo da investigación. É un acto heroico por parte deles", subraya Graña.

Minia Manteiga, Carlos Dafonte, Eduardo Mosqueira, Fran Bellas, así como Raquel Cruz, Cristina Fontela o Pablo Carballo son algunos de los grandes nombres de la investigación gallega que colaboran con estos alumnos. "É xente de moito nivel e moi boa", destaca el profesor, poniendo en valor su disposición.

Entre los alumnos, Miguel Barro es uno de esos estudiantes que está cursando el STEMbach. Su proyecto, centrado en astronomía, se resume en "la detección de diferentes características de los exoplanetas. Para ello, utilizamos métodos como la velocidad radial para crear un algoritmo mediante el uso de machine learning y obtener sus características con más facilidad".

Barro todavía no tiene claro qué quiere estudiar después del Bachillerato. "Yo acabé en física por no estudiar biología. Acabé eligiendo esto y ahora es algo que me encanta", explica, antes de reconocer que seguramente opte por seguir formándose en alguna carrera relacionada con la física o alguna ingeniería.

De la experiencia, destaca el aprendizaje tanto científico como informático, pero también la posibilidad de "formar un grupo en el que nos llevamos todos muy bien".

Este jueves y viernes, el alumnado STEM del Compañía tendrá las defensas ante tribunal de unas investigaciones que el profesor describe como "moi bonitas e de moito nivel".

En otro lado de la ciudad, los estudiantes del IES Sardiñeira tendrán que esperar algo más para exponer sus trabajos. Este centro es una de las últimas incorporaciones al proyecto en A Coruña y este año desarrolla la primera fase centrada en la investigación con el alumnado de 1º de Bachillerato.

En el Sardiñeira, unos siete alumnos están llevando a cabo dos proyectos de química y tecnología, uno de los cuales aborda una investigación sobre materiales nano y subnanométricos.

Su formación, centrada en conocer el método científico, se complementa con clases de retórica y oratoria para poder defender sus trabajos y con nociones básicas de informática y programación. Begoña de Blas, directora del centro, asegura que es "un alumnado muy motivado".

Por eso, este curso decidieron apuntarse al STEMbach como una forma de "apostar por un proyecto de calidad y cumplir las expectativas de aquellos alumnos que tienen unas motivaciones a las cuales queríamos responder. Queríamos ofrecerles un plus".

La directora se muestra optimista con el desarrollo del proyecto. Aunque reconoce que para un alumnado que afronta dos cursos difíciles y con mucha presión esto podría suponer una carga extra, en realidad es algo que "pueden gestionar perfectamente", por lo que aventura que en los próximos cursos más alumnos se sumarán a los proyectos.