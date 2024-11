Antonio Míguez, nuevo decano de la Facultad de Geografía e Historia de la USC

El profesor Antonio Míguez Macho ha sido elegido decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en la votaciones que se han celebrado este lunes, después de que el pasado miércoles empatase a sufragios con la otra candidata, María José Piñeira, en las dos vueltas que hubo.

Finalmente, Míguez ha obtenido 41 votos, mientras que María José Piñeira consiguió 34. Siete de los votos fueron en blanco.

Antonio Míguez Macho (Santiago de Compostela, 1979) es doctor en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela y fue investigador posdoctoral en The London School of Economics and Political Science. También fue contratado Marie Curie y Ramón y Cajal en la USC.

En la actualidad es profesor titular de Historia Contemporánea y vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de la USC. Forma parte del Grupo de Investigación Histagra y también del Cispac.

Su equipo decanal estará conformado por Jesús Horacio García García, profesor titular en el departamento de Geografía; María Dolores Barral Rivadulla, profesora titular en el departamento de Historia del Arte, y por Manuela Costa Casais, profesora contratada doctora en el departamento de Geografía.