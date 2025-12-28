El vídeo de A Coruña que tienes que enseñar a todos tus amigos arquitectos

Imagen de cuatro de las fachadas mostradas en el vídeo. @YamilDoval.

A Coruña contiene un amplio número de tesoros, muchos de ellos escondidos, aunque algunos de ellos son visibles con tan solo levantar la mirada hacia arriba.

El usuario @yamildoval ha compartido en la red social Instagram un vídeo en el que da buena muestra de diferentes fachadas icónicas y que se ha hecho viral en la última semana.

La publicación, que roza las 500.000 visitas y tiene más de 24.000 reacciones de me gusta, se ha convertido en todo un homenaje a la arquitectura.

En el vídeo muestra varios de los ejemplos, que combinan momentos históricos diferentes, algunos de ellos convergentes, de edificios que están situados en la ciudad.

Una pieza audiovisual que, sin duda, han recibido muchos arquitectos en sus teléfonos móviles. Son las situadas en avenida de la Marina 8-7-6, San Andrés 100, plaza de Lugo 22, Linares Rivas 9, San Andrés 118, cruce de Linares Rivas con Marcial de Adalid, Linares Rivas 16, Ferrol 14, Ferrol 12 y Ferrol 10, entre otros.

No tiene pinta de ser la única, dado que se ha rotulado el texto parte I, por lo que amenaza con una segunda parte, que seguirá poniendo en valor la belleza de los edificios herculinos.