A Coruña reúne a más de 250 expertos para debatir sobre los grandes misterios del universo

La Universidade da Coruña (UDC) se convierte esta semana en punto de encuentro para algunos de los principales especialistas mundiales en cosmología. Más de 250 investigadores participan desde este lunes y hasta el viernes en el congreso internacional "New Frontiers in Cosmology", que aborda cuestiones como la estructura del universo, las galaxias, el origen del cosmos o el papel de la inteligencia artificial en el estudio del espacio.

El encuentro arrancó este lunes en la Reitoría de la UDC y está organizado por el Berkeley Center for Cosmological Physics, la Fundación Simons y la propia universidad coruñesa, con la colaboración del CITIC. Durante cuatro jornadas de actividad científica, los participantes compartirán investigaciones, presentarán nuevos resultados y debatirán sobre algunos de los principales interrogantes que afronta actualmente la cosmología.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, destacó durante la inauguración el momento de especial transformación que atraviesa esta disciplina gracias a la combinación de grandes capacidades de observación, enormes cantidades de datos y nuevas herramientas computacionales. En este contexto, la inteligencia artificial y la ciencia de datos están adquiriendo un peso cada vez mayor en la investigación del universo.

La profesora de la UDC e investigadora del CITIC Minia Manteiga, que codirige el congreso, puso además el foco en una circunstancia excepcional: la celebración de esta cita científica coincide con la semana del eclipse solar total del 12 de agosto, que permitirá a los participantes acercarse también a la observación directa de este fenómeno.

Investigadores de Berkeley, Yale y otros centros internacionales

El programa cuenta con algunas figuras destacadas de la investigación cosmológica internacional. Entre ellas se encuentra Uroš Seljak, profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Berkeley y codirector del Berkeley Center for Cosmological Physics. Su trabajo se ha centrado especialmente en el fondo cósmico de microondas y en la estructura a gran escala del universo, y durante el congreso abordará el uso de la inteligencia artificial para estudiar esta última.

También participa Priyamvada Natarajan, profesora de Astronomía y Física de la Universidad de Yale y especialista en materia oscura, lentes gravitacionales y formación de los primeros agujeros negros supermasivos. Su intervención estará centrada en la astrofísica de las pequeñas escalas.

La cita reunirá además a numerosos investigadores de las nuevas generaciones, entre ellos varios ganadores del New Horizons in Physics Prize, uno de los principales reconocimientos internacionales destinados a jóvenes científicos. Wai Ling (Kimmy) Wu, Colin Hill, Mathew Madhavacheril, Oliver Philcox, Mikhail Ivanov y Rouven Essig son algunos de los participantes.

Durante las sesiones se analizarán campos muy diversos, desde el fondo cósmico de microondas y la estructura a gran escala del universo hasta la formación de galaxias, el universo primordial, las lentes gravitacionales y las llamadas tensiones cosmológicas, que podrían apuntar a la necesidad de revisar algunos aspectos del actual modelo cosmológico.

El eclipse del miércoles, protagonista en la UDC

El programa científico tendrá una pausa este miércoles 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar total. La jornada estará reservada para la observación del fenómeno, una circunstancia especialmente singular para un congreso dedicado precisamente al estudio del universo.

Las sesiones se retomarán el jueves con nuevos contenidos sobre galaxias, estructura a gran escala, universo primordial y fondo cósmico de microondas. También se celebrará un debate sobre las tensiones cosmológicas, uno de los asuntos que más interés despierta actualmente entre los especialistas.

El viernes, última jornada, tendrá especial protagonismo la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático al análisis cosmológico, además de cuestiones relacionadas con la energía oscura y las lentes gravitacionales débiles. El congreso finalizará con un debate sobre el estudio de las galaxias más lejanas.

El CITIC también acoge un congreso sobre el Sol

La actividad científica internacional no se limita al congreso de cosmología. El CITIC de la UDC celebra esta misma semana la "Third Solar MHD Conference", centrada en los últimos avances en física solar y en la simulación de la atmósfera del Sol.

El encuentro abordará cuestiones como las observaciones realizadas durante eclipses, el uso de machine learning y big data en física solar y los modelos de plasma multifluido.

La celebración simultánea de ambas citas convierte a A Coruña en punto de encuentro esta semana para investigadores especializados en algunos de los grandes desafíos de la astrofísica y la cosmología, reforzando además el papel de la UDC y del CITIC dentro de la investigación científica internacional.