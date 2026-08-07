Un proyecto de la Universidade da Coruña busca reconstruir la historia evolutiva de los linces europeos

La Universidade da Coruña desarrollará durante los próximos tres años el proyecto 'INTERLYNX: Estudio paleomolecular de la interacción interespecífica de poblaciones de lince antiguo en la cuenca del Mediterráneo occidental', una investigación financiada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dentro de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025.

El equipo investigador está liderado por Gloria González Fortes, investigadora sénior del programa Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y asociada al CISPAC, junto con Aurora Grandal d'Anglade, profesora titular de Paleontología de la UDC, directora del Instituto Universitario de Geología (IUX) y también asociada al CISPAC; y Fernanda Rodríguez Fariña, responsable del Servicio de Biología Molecular de los Servicios Centrales de Investigación (SAI) de la UDC.

Asimismo, el proyecto contará con la colaboración de especialistas de las universidades de Copenhague y Toulouse, del Centro de Investigación Leibniz-IZW de Berlín y del Museo delle Civiltà de Roma, entre otras instituciones internacionales.

Reconstruir la historia de los linces europeos

INTERLYNX se centrará en el estudio paleomolecular —mediante el análisis de ADN y proteínas antiguas— de las tres especies de lince que habitaron el suroeste de Europa desde el Pleistoceno hasta tiempos históricos: el lince ibérico (Lynx pardinus), el lince boreal (Lynx lynx) y el lince de las cavernas (Lynx spelaeus).

Las tres especies coexistieron durante miles de años en la Península Ibérica y recientes investigaciones han demostrado que existieron procesos de hibridación entre el lince ibérico y el lince boreal, que incluso pudieron contribuir a incrementar la diversidad genética de la especie ibérica. Sin embargo, todavía se desconoce cuándo se produjeron estos intercambios genéticos, qué poblaciones ancestrales participaron en ellos y cuál fue su relación con las poblaciones actuales de lince boreal.

Para responder a estas cuestiones, el equipo aplicará técnicas de genómica antigua a restos fósiles procedentes del suroeste europeo. Según explican desde el equipo de investigación, "la comparación de los genomas permitirá establecer las relaciones evolutivas entre las distintas especies y reconstruir los procesos de hibridación ocurridos en el pasado".

De forma complementaria, añaden, "el análisis de isótopos estables permitirá reconstruir las condiciones ambientales en las que vivieron estos animales y comprender mejor su adaptación a los cambios climáticos y ecológicos".

Los resultados de la investigación contribuirán a reconstruir la historia evolutiva de los linces europeos y podrán identificar posibles fuentes de restauración genética de interés para futuros programas de conservación del lince ibérico en España y del lince boreal en el norte y sureste de Europa.

Una línea de investigación pionera en la UDC

INTERLYNX se enmarca en la línea de investigación sobre grandes felinos antiguos impulsada por la Universidade da Coruña desde 2023 con la incorporación de Gloria González Fortes para dirigir el Laboratorio de ADN Antiguo. Este laboratorio es el único de Galicia y uno de los pocos existentes en España con capacidad para realizar análisis genómicos de restos fósiles.

En esta misma línea de investigación, González y Grandal dirigieron recientemente el análisis paleomolecular del último ejemplar de lince boreal de la Península Ibérica, un trabajo desarrollado en el marco del Trabajo Fin de Máster de Eva Fernández Bejarano, que permitió identificar al lince boreal como el histórico 'lobo cerval' de la Cordillera Cantábrica. Actualmente, Eva Fernández realiza su tesis doctoral en el IUX, continuando el estudio genómico de los últimos grandes felinos del Pleistoceno en el proyecto INTERLYNX.