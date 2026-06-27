Mar Capeáns, en el corazón del CERN: "Galicia tiene una comunidad científica muy sólida y visible"

Mar Capeáns Garrido (Santiago de Compostela, 1967) es desde este 2026 y hasta 2030 la directora de operaciones del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), donde lleva trabajando más de tres décadas. Este domingo, recibirá "en casa" la Medalla Castelao, que distingue cada año desde 1984 a gallegos relevantes en diferentes ámbitos.

La investigadora, que nació y creció en la capital gallega, estudió Física en la Universidade de Santiago de Compostela: "Cuando estudiaba ya existía una relación muy estrecha entre la USC y el CERN, y lo que realmente me fascinó fue descubrir que la física de partículas combina grandes preguntas sobre el universo con el desarrollo de tecnología muy avanzada: detectores, aceleradores, electrónica, computación...".

Una combinación entre ciencia fundamental y tecnología que la motivó desde que comenzó su camino en el CERN, en 1992, y que la sigue guiando en su camino en Ginebra (Suiza). Con una carrera vinculada al mayor laboratorio de física de partículas del mundo, Capeáns sigue muy de cerca el desarrollo científico en Galicia.

"Hoy la ciencia es global y se puede contribuir al desarrollo de tu tierra desde fuera", asegura la investigadora, que señala que le hace mucha ilusión recibir la Medalla Castelao y que los jóvenes gallegos puedan ver que desde Galicia se puede llegar a participar en los proyectos más ambiciosos del mundo.

Ella es un ejemplo claro: su función en el CERN es conseguir que todo funcione cada día "como una gran ciudad dedicada a la ciencia". Un privilegio y una responsabilidad que asume con ganas y con objetivos como el de lograr multiplicar por 10 la potencia de su principal acelerador de partículas. Hablamos con Mar Capeáns de esto y mucho más.

Interior del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), construido por el CERN

La Xunta te ha nombrado como Medalla Castelao 2026. ¿Qué supone para ti recibir este galardón, y además en casa?

Es un honor muy especial porque viene de Galicia, que sigue siendo mi casa. Lo vivo como un reconocimiento a una trayectoria que comenzó allí y como una muestra de que desde Galicia se puede llegar a participar en los proyectos científicos más ambiciosos del mundo. Me hace una enorme ilusión que los jóvenes gallegos puedan ver que ese camino es posible.

Eres desde este año la nueva directora de operaciones del CERN. ¿Qué balance haces de los primeros meses al frente?

Han sido meses muy estimulantes. El CERN es una organización compleja, con miles de personas, infraestructuras únicas y una actividad científica que nunca se detiene.

Mi prioridad ha sido conocer aún mejor el funcionamiento de todos los servicios que hacen posible la investigación, escuchar mucho y trabajar con los equipos para preparar el laboratorio para los grandes retos. Es una oportunidad extraordinaria para contribuir al presente y el futuro del CERN.

¿En qué consiste tu trabajo como directora de operaciones del CERN?

Podría decir que mi misión es hacer que el CERN funcione cada día como una gran ciudad dedicada a la ciencia. Eso significa coordinar infraestructuras, seguridad, logística, sostenibilidad, gestión del campus, y muchos otros servicios esenciales.

Nuestro objetivo es que los miles de científicos e ingenieros que trabajan en el CERN puedan centrarse en hacer ciencia, sabiendo que todo lo demás funciona de forma segura, eficiente y está también preparado para el futuro.

"El Future Circular Collider, uno de los proyectos que se discuten, sería un acelerador de unos 90 kilómetros de circunferencia que permitiría explorar las propiedades del bosón de Higgs con gran precisión, buscar nuevas partículas y quizás descubrir qué es la materia oscura" Mar Capeáns, directora de operaciones del CERN

¿Cuáles son los objetivos que tienes al frente del CERN hasta 2030?

Los próximos años son fundamentales. Estamos inmersos en la construcción del High- Luminosity LHC, que multiplicará aproximadamente por diez la cantidad de datos que podremos obtener y nos permitirá realizar medidas mucho más precisas y buscar fenómenos completamente nuevos.

Al mismo tiempo seguimos estudiando la viabilidad de futuros aceleradores, desarrollando nuevas tecnologías, reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad y formando a nuevas generaciones de científicos e ingenieros.

Queréis multiplicar por 10 la potencia de su principal acelerador de partículas o construir el Futuro Colisionador Circular, que permitirá conocer de qué está hecho el 25% del universo. Parece ciencia ficción, pero vosotros lo hacéis posible. ¿Cómo afrontas estos retos?

Precisamente porque son proyectos de enorme complejidad requieren planificación a muy largo plazo, cooperación internacional y una enorme capacidad tecnológica. El Future Circular Collider, uno de los proyectos que se discuten, sería un acelerador de unos 90 kilómetros de circunferencia que permitiría explorar las propiedades del bosón de Higgs con gran precisión, buscar nuevas partículas y quizás descubrir qué es la materia oscura.

Lo más apasionante es que estas infraestructuras no solo buscan responder preguntas fundamentales, sino que también impulsan desarrollos tecnológicos que después encuentran aplicaciones en medicina, computación, superconductividad o inteligencia artificial.

¿Cómo fue tu llegada al CERN y cómo resumirías los más de 30 años que llevas vinculada al centro?

Cuando llegué pensaba sobre todo en hacer investigación y desarrollar detectores de partículas. Nunca imaginé que acabaría dedicando buena parte de mi carrera a coordinar equipos, gestionar grandes proyectos o asumir responsabilidades estratégicas. Han sido más de tres décadas llenas de aprendizaje continuo.

"Lo que más me sigue impresionando es la naturalidad con la que colaboran físicos, ingenieros, informáticos, técnicos o especialistas en muchas otras áreas. Esa diversidad es una de las grandes fortalezas del CERN" Mar Capeáns, directora de operaciones del CERN

Uno de los hitos del CERN es el descubrimiento, en 2012, del bosón de Higgs. ¿Cómo lo viviste desde dentro?

Fue uno de esos momentos que sabes que van a formar parte de la historia de la ciencia. Detrás de aquel anuncio había décadas de trabajo de miles de personas de todo el mundo.

Lo emocionante fue comprobar cómo la combinación de una gran idea teórica, una tecnología extraordinariamente sofisticada y una colaboración internacional gigantesca permitía confirmar una predicción fundamental sobre cómo adquieren masa las partículas.

Más allá del inmenso trabajo que se realiza el CERN, ¿cómo es el día a día en el centro? ¿Cómo es trabajar con científicos de todo el mundo, especializados en ramas diferentes?

Es un entorno enormemente internacional. Conviven personas de más de cien nacionalidades, disciplinas y culturas diferentes, trabajando con un objetivo común.

Lo que más me sigue impresionando es la naturalidad con la que colaboran físicos, ingenieros, informáticos, técnicos o especialistas en muchas otras áreas. Esa diversidad es una de las grandes fortalezas del CERN.

Llevas más de 30 años lejos de Galicia. ¿Sigues de cerca el trabajo que se realiza en la comunidad en materia científica?

Sí, por supuesto. Galicia cuenta con grupos de investigación de gran nivel y mantiene una relación muy estrecha con el CERN desde hace muchos años. Investigadores gallegos participan y lideran proyectos en el CERN, e instituciones como la USC o el IGFAE siguen formando profesionales excelentes.

Galicia tiene una comunidad científica muy sólida y visible, y cada vez más conectada con los grandes proyectos internacionales.

Galicia aspira a construir un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN. ¿Qué supondría para la comunidad? ¿Crees que en Galicia hay capacidad para realizar este reto?

Creo que es una magnífica oportunidad. Si se aprueba el Future Circular Collider será uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos de las próximas décadas y requerirá la participación de empresas altamente innovadoras. Galicia ya cuenta con empresas que trabajan con el CERN y con centros como el IGFAE que poseen una enorme experiencia científica.

Participar en el desarrollo de prototipos permitirá a la industria gallega acceder a tecnologías muy avanzadas, posicionarse en futuros contratos internacionales y adquirir conocimientos que después tienen aplicaciones mucho más allá de la física de partículas.

"La curiosidad no tiene género. La ciencia permite trabajar en preguntas apasionantes, colaborar con personas de todo el mundo y desarrollar tecnologías que mejoran la vida de todos. Y les recordaría (a las niñas y jóvenes) algo que me parece importante: no existen trayectorias perfectas. Lo fundamental es prepararse bien, trabajar en equipo y estar dispuesto a seguir aprendiendo siempre" Mar Capeáns, directora de operaciones del CERN

Durante tus estudios y carrera, ¿echaste de menos tener referentes femeninos? ¿Los tuviste en tu familia y entorno, o en investigadoras españolas o de otros países?

Sí, había muy pocas mujeres en puestos visibles de liderazgo científico. En mi caso tuve la suerte de crecer en una familia donde nunca se hicieron diferencias entre hombres y mujeres y siempre se nos animó a aspirar a aquello que quisiéramos.

Hoy hay muchas más mujeres en ciencia, más que nunca de hecho, y cada vez más ocupando puestos de responsabilidad. Lo importante es seguir eliminando barreras y ofrecer referentes diversos para que las niñas puedan imaginarse en esas profesiones.

¿Te consideras a ti misma una referente para las niñas y jóvenes que empiezan su carrera en el ámbito científico? ¿Qué les dirías?

Si mi trayectoria puede servir para que alguna joven piense que ese camino también está a su alcance, me sentiré satisfecha. Les diría que no se pongan límites. La curiosidad no tiene género. La ciencia permite trabajar en preguntas apasionantes, colaborar con personas de todo el mundo y desarrollar tecnologías que mejoran la vida de todos.

Y les recordaría algo que me parece importante: no existen trayectorias perfectas. Lo fundamental es prepararse bien, trabajar en equipo y estar dispuesto a seguir aprendiendo siempre.

Como muchos otros gallegos antes, emigraste a Suiza, aunque en tu caso de forma diferente a la ola de los años 70 y 80. ¿También piensas en regresar a casa?

Galicia siempre será casa. La vida profesional me ha llevado al CERN, en Ginebra, pero la distancia no significa desconexión. Mantengo una relación cercana con Galicia. Hoy la ciencia es global y se puede contribuir al desarrollo de tu tierra desde fuera.