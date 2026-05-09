A Coruña celebra el Día de la Ciencia en la Calle 2026 con miles de asistentes

Alexandre De La Fuente González explica el proyecto de transporte sanitario con drones durante el Día de la Ciencia en la Calle de A Coruña Quincemil

Los Jardines de Méndez Núñez se llenaron este sábado de ciencia, experimentos y actividades divulgativas con motivo de una nueva edición del Día de la Ciencia en la Calle, una cita ya consolidada en A Coruña que este año celebra su edición número 30.

Miles de personas recorrieron durante toda la mañana los diferentes puestos instalados en el centro de la ciudad, en una jornada marcada por la gran afluencia de público y la participación de alumnado procedente de diferentes centros educativos de A Coruña y de su área metropolitana.

La feria cambió este año su ubicación habitual en el parque de Santa Margarita debido a las obras de remodelación que se están ejecutando en el entorno de la Casa de las Ciencias y se trasladó a los Jardines de Méndez Núñez.

Hasta las 19:00 horas, el público puede recorrer decenas de espacios con talleres, juegos, experimentos y propuestas científicas dirigidas a todas las edades, con especial protagonismo del alumnado participante.

En total, participan 44 centros educativos procedentes de A Coruña, Cambre, Carral, Arteixo, Culleredo, Coristanco, Oleiros, Ordes, Ribadeo, Ortigueira, Baio y Poio.

La organización corre a cargo de los Museos Científicos Coruñeses, la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y la Cátedra Emalcsa-UDC, además de los diferentes concellos implicados.

Drones para hospitales y ciencia para los más pequeños

Entre las propuestas de este año pueden verse proyectos tecnológicos, actividades relacionadas con la biología y experiencias químicas pensadas para acercar la ciencia al público de una forma práctica y divulgativa.

Uno de los espacios que más curiosidad despertó entre los asistentes fue el del INIBIC, donde presentaron un proyecto pionero relacionado con el uso de drones para el transporte de muestras biológicas entre hospitales.

"Somos uno de los primeros hospitales que tenemos autorizado un corredor durante los próximos tres años para el envío de muestras biológicas entre dos hospitales del área sanitaria, que son el Materno Infantil y el Hospital de Oza", explicó Alexandre De La Fuente González, responsable de innovación de la Fundación INIBIC.

El objetivo del proyecto es estudiar cómo gestionar la logística sanitaria mediante drones como alternativa al transporte terrestre tradicional. "El mundo evoluciona, nosotros somos un hospital muy innovador y se trata de ser pioneros en el uso de drones", señaló.

Además, destacó también el papel divulgativo de la feria. "La gente tiene que entender que igual que vemos pasar un avión de forma natural, llegará un momento en el que veremos drones llevando medicamentos o muestras hospitalarias", afirmó.

En el mismo espacio del INIBIC, la investigadora Tamara Hermida Gómez acercó diferentes experimentos científicos a los más pequeños. "Todos los años traemos talleres de divulgación para acercar la ciencia a los niños", explicó.

Entre las actividades pudieron verse experimentos relacionados con el PH, tinta invisible o la creación de células humanas adaptadas para el público infantil. "Los niños se quedan mucho con los colores y con el efecto visual de los experimentos", señaló.

Espuma, mensajes secretos y mucha participación

La feria también contó con la participación de alumnado de distintos centros educativos, como el IES Ortigueira, desde donde Alba Pereira y Noa Aguiar Rey acudieron con el club de ciencia del instituto.

"Venimos a presentar experimentos para niños e intentamos hacerlos lo más entretenidos posibles, haciendo espuma o revelando mensajes secretos para que ellos se lo pasen bien y nosotros también", explicaron.

Los asistentes pudieron descubrir desde una mano robótica creada con materiales caseros hasta un robot filtrador de plástico para arena o un sensor de humedad elaborado con transistores. También se desarrollan talleres de extracción de ADN y demostraciones sobre los efectos de la lluvia ácida en la piedra de los monumentos.

La programación incluye además actividades sobre botánica, física y química, así como juegos científicos adaptados a diferentes edades.

Uno de los espacios más llamativos es el impulsado por el alumnado de la Escola Infantil de Monte Alto, que presenta una representación a gran escala del firmamento para acercar al público las estrellas, planetas y constelaciones.