Así es el Mar de Ardora, el fenómeno que está iluminando de azul la costa de Sada (A Coruña)

Es más habitual en verano, pero quienes estas últimas noches han estado en las aguas de la costa de Sada ya han podido disfrutar de él. Se trata del Mar de Ardora, un fenómeno bioluminiscente que tiñe de un azul eléctrico la costa.

Los lugares que son un destino ideal para presenciarlo se concentran en la Costa da Morte y también es más frecuente poder verlo entre julio y septiembre. Sin embargo, unos pocos afortunados han podido maravillarse con el Mar de Ardora desde el pasado fin de semana en el entorno del puerto y de la playa de Sada.

La explicación detrás de por qué con el batir de las olas se ven destellos azules está en un proceso de bioluminiscencia provocado por microorganismos marinos como fitoplancton.

Rosa Figueroa, directora del Centro Oceanográfico de Vigo e investigadora científica experta en microalgas, explicaba ya en una ocasión a Quincemil que "se trata de una reacción química que se produce con el movimiento del agua y lo vemos porque hay una acumulación muy alta de estas microalgas, una densidad celular muy elevada". Esta reacción es similar a la que ilumina a las luciérnagas.

En este caso, el gran volumen de células de las microalgas es lo que permite que, pese a emitir poca luz, esta se acumule y sea visible para el ojo humano.

Para ello también son imprescindibles las condiciones. Es más fácil ver el Mar de Ardora si la temperatura, la contaminación lumínica o la productividad de la zona son las correctas y, por ello, las rías son lugares privilegiados por su "alta cantidad de alimento o productividad". Con todo, otras ubicaciones como las Islas Cíes o las Ons también reúnen las condiciones para que se pueda ver este fenómeno.

Quien no haya podido ver el Mar de Ardora estos días en Sada tendrá más oportunidades cuando se acerque el verano. Desde julio y hasta septiembre, playas como las de Carnota o Malpica se convierten en el destino perfecto para quien quiera presenciar este curioso fenómeno.