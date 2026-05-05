A Coruña celebra el sábado el Día de la Ciencia en la Calle 2026, que se traslada a los Jardines de Méndez Núñez

Este sábado, 9 de mayo, cientos de estudiantes de diferentes centros educativos del área metropolitana de A Coruña se citarán en los Jardines de Méndez Núñez para celebrar una nueva edición del Día de la Ciencia en la Calle 2026. La feria cambia este año su escenario habitual en el parque de Santa Margarita debido a las obras de remodelación que se están acometiendo en sus instalaciones.

El evento tendrá lugar entre las 11:00 y las 19:00 horas y contará con charlas, ciclos, experimentos y talleres dirigidos a todos los públicos con especial participación del alumnado de los centros educativos. En total, serán 44 centros educativos de A Coruña y de su área metropolitana: Cambre, Carral, Arteixo, Culleredo, Coristanco, Oleiros, Ordes, Ribadeo, Ortigueira, Baio y Poio.

Además, de los concellos en la organización del evento participan los Museos Científicos Coruñeses, la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y la Cátedra Emalcsa-UDC. "Demuestra que somos un referente educativo y científico en el ámbito autonómico gracias a la implicación institucional en iniciativas como esta", señaló la alcaldesa Inés Rey, durante la presentación este martes en el Palacio de María Pita. También participaron el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, y Marcos Pérez Maldonado, responsable de los Museos Científicos Coruñeses.

Este año el Día de la Ciencia cumple 30 ediciones, por lo que, en palabras de la regidora, se trata de "una fecha muy simbólica y muy especial que nos permitirá pasear y agregar todo el conocimiento de todo el valor investigador y del potencial educativo que tenemos".

La novedad principal de este año no es el contenido, sino su ubicación, ya que se trasladará a los Jardines de Méndez Núñez por las obras que se están ejecutando en el parque de Santa Margarita: "Aquí tendremos esas 54 jaimas, al profesorado de los centros, de las instituciones científicas y de los centros universitarios que desplegarán el programa". Igualmente habrá actividades paralelas en los soportales de la Casa de las Ciencias a cargo de la Agrupación Astronómica IO, la Asociación Galega de Xadrecistas y las asociaciones Bricolabs y QD.

Las propuestas de este año incluyen proyectos tecnológicos como una mano robótica hecha con materiales caseros, un robot filtrador de plástico para arena, un sensor de humedad hecho con transistores, actividades de extracción de ADN y experiencias para mostrar los efectos de la lluvia ácida sobre las piedras de los monumentos, diferentes reacciones químicas y una gran variedad de experiencias y juegos sobre biología, botánica, física, entre otras.

El Día de la Ciencia en la Calle contará con la participación del alumnado de la Escola Infantil de Monte Alto, que llevará a cabo una representación a gran escala del firmamento para descubrir estrellas, planetas y constelaciones. Además, el alumnado de todos los niveles educativos estará acompañado por profesionales de divulgación en la investigación y un programa variado de contenidos científicos.

Día de puertas abiertas en los Museos Científicos

Este sábado con motivo del Día de la Ciencia en la Calle los Museos Científicos Coruñeses — Casa de las Ciencias, Domus y Aquarium Finisterrae— celebrarán una jornada de puertas abiertas, por lo que el acceso a ellos será totalmente gratuito.

La visita a la Casa de las Ciencias será libre y sin necesidad de reserva. Únicamente será necesario reservar plaza para visitar el Planetario, que requerirá retirar invitación a partir de las 09:00 horas del viernes 8 de mayo.

Asimismo, las visitas a la Domus también serán libres, pero para acceder a la Mini Domus tendrán que realizarse en compañía de un adulto y con reserva previa que se podrá hacer desde este miércoles a las 09:00 horas.

También para el Aquarium será necesario reservar con un máximo de tres días de antelación, salvo para los mayores de 65 años que podrán acceder sin reserva y con carácter preferente.