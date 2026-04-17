El CICA de la Universidade de A Coruña logra ayudas para tres investigaciones de alto impacto

El Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) ha obtenido tres ayudas de la convocatoria de Consolidación Investigadora 2025 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Este reconocimiento permitirá a la institución coruñesa continuar con investigaciones de nanomateriales, indicadores climáticos históricos y máquinas moleculares biónicas.

Concretamente, a través de estas subvenciones destinadas a estabilizar la carrera de investigadores de perfiles destacados, reforzarán los proyectos de los investigadores Alejandro Criado, Armand Hernández y Jesús Mosquera.

El liderado por Criado, investigador Ramón y Cajal, dentro del grupo Nanoself aborda la fabricación de nanotiras de grafeno con precisión atómica. El proyecto BENSIN busca superar los límites de escalabilidad y control estructural de la actualidad en una tecnología que permite desarrollar memorias más rápidas y duraderas para aparatos electrónicos y dispositivos cuánticos de próxima generación.

El del investigador Armand Hernández, también Ramón y Cajal del grupo GRICA-biopast se llama REALCE. Este proyecto busca reconstruir el patrón atmosférico del Atlántico Este en los últimos 2.000 años para estudiar su papel en la modulación de extremos hidroclimatológicos en Europa occidental y así comprobar su influencia en los periodos históricos de seca para predecir episodios futuros y anticipar políticas climáticas.

Por último, el estudio de Mosquera, del grupo Nanoself, tiene como objetivo imitar el modo en el que la naturaleza construye y hace funcionar máquinas moleculares mediante el uso de polímeros sintéticos. Utilizándolos como piezas de Lego, el trabajo busca revolucionar el diseño de embalajes biomiméticos para desarrollar tecnologías avanzadas a escala nanométrica.