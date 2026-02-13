A Coruña acogerá en agosto una conferencia del premio Nobel de la física Takaaki Kajita

A Coruña albergará en agosto de 2026 la conferencia inaugural del premio Nobel de Física Takaaki Kajita, que abrirá el congreso científico internacional Invisibles26, centrado en el estudio de los sectores invisibles del Universo. Se trata de uno de los eventos sobre ciencia más ambiciosos jamás organizados en Galicia, y coincidirá con el esperado eclipse solar completo del 12 de agosto, que se verá de manera excelente desde buena parte de la comunidad, incluida A Coruña y su entorno.

La ciudad será sede de este encuentro del 10 al 14 de agosto de 2026 en la Sede Afundación (Cantón Grande, 8). El congreso está dedicado a la física de neutrinos, materia oscura y energía oscura, en el marco del análisis de las simetrías y asimetrías fundamentales de la naturaleza.

Kajita, físico de la Universidad de Tokio, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 2015 por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos. Tras su intervención participarán científicas y científicos de reconocido prestigio internacional.

El congreso se organiza en el marco del proyecto europeo ASYMMETRY, una acción Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa, con el objetivo de fomentar la colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinar en investigación e innovación mediante el intercambio temporal de personal investigador.

Poster del congreso Invisibles 26, evocando el eclipse y la Torre de Hércules

Física de partículas, cosmología y astrofísica

Invisibles26 reunirá en A Coruña a instituciones de referencia mundial en física de partículas, cosmología y astrofísica. Entre las entidades organizadoras y participantes figuran universidades y centros como Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Tokyo, University of California Berkeley–LBNL, el CERN o el Fermi National Accelerator Laboratory, junto a beneficiarios europeos del proyecto procedentes de universidades y centros de investigación punteros.

Además, el 12 de agosto de 2026 coincidirá con un eclipse total de Sol visible desde A Coruña, un fenómeno astronómico que situará a la ciudad en el foco de la atención científica y mediática internacional. El programa del congreso ha reservado una franja específica para facilitar su observación y contempla planes de contingencia en caso de nubosidad.

El evento también incluirá un componente divulgativo abierto al público. El 11 de agosto de 2026, la astrofísica Eva Villaver, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, ofrecerá en la Sede Afundación una conferencia en español sobre el eclipse solar y su relevancia científica.

El programa científico está cerrado y las charlas son por invitación, aunque el congreso incorporará un Young Scientist Forum destinado a jóvenes investigadoras e investigadores, especialmente doctorandas y doctorandos, que podrán presentar sus trabajos en sesión plenaria y en formato póster. Los interesados pueden visitar la web oficial del congreso.