La Universidade de A Coruña suma siete incorporaciones a su personal investigador.

La Universidade da Coruña (UDC) continúa reforzando su personal investigador, en esta ocasión con la incorporación de siete nuevos profesionales a través de los programas Beatriz Galindo y Ramón y Cajal.

Todos ellos, especialistas en diversas áreas, completarán el trabajo de investigación en ámbitos como la sostenibilidad, la ingeniería, la arquitectura, la salud o la química analítica.

La propia institución valora estas incorporaciones como un paso para "reforzar o posicionamento internacional e a excelencia científica", todo ello a través de la Oficina de Captación de Personal Investigador. En este caso, ambos programas están impulsados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Con el programa Beatriz Galindo se incorporan Fredy Santiago Monge, Ana CochoBermejo, Rodrigo Lozano y Patricia Taladriz y con el Ramón y Cajal llegan Antonio José Álvarez, Natalia da Silva y Andrea Muñoz.

Riesgo climático y sostenibilidad

En el área de análisis del riesgo climático, el doctor Fredy Monge se incorpora a la UDC dentro del CITEEC (Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil). El especialista, que es doctor en psicología y cuenta con un máster europeo en Diseños de Investigación y Aplicaciones en Psicología y Salud por la Universidad de Granada, fue investigador visitante en las universidades de Leeds y Hull y en el James Hutton Institute de Escocia.

Su línea de trabajo se centrará en la percepción del riesgo de cambio climático, la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales, la toma de decisiones y los procesos de adaptación y comunicación del riesgo.

Por otra parte, el profesor Rodrigo Lozano Ros, ingeniero químico por el Tecnológico de Monterrey y máster en Gestión y Política Ambiental por la Universidad de Lund y doctor en Gestión del Cambio Organizacional para la Sostenibilidad Corporativa por la Universidad de Cardiff se une al centro de investigación ECOBAS de la UDC.

Cuenta con 20 años de experiencia en ong, universidades y corporaciones internacionales y desarrolló herramientas de evaluación como GRASP, STAUNCH® y GASU™, entre otros logros.

IA en arquitectura

La arquitecta por la Universidade da Coruña Ana Cocho Bermejo se incorpora al equipo investigador de la institución para trabajar en el diseño de programas interdisciplinares orientados a integrar la inteligencia artificial en el diseño arquitectónico y en el soporte tecnológico computacional del centro.

Es doctora en Tecnología en Arquitectura por la UPC Barcelona Tech y tiene un MPhil en Inteligencia Artificial. También forma parte de la Royal Instituto of British Architects y de la Architects Registration Board. Su tesis doctoral fue pionera en la integración de redes neuronales artificiales en el diseño de fachadas dinámicas adaptativas.

Salud

Dentro de las investigaciones sanitarias, Patricia Taladriz forma parte de la Facultade de Ciencias de la UDC como investigadora distinguida Beatriz Galindo.

Licenciada en Química por la Universidade de Vigo, su investigación se centra en la microfluídica, la química coloidal, la caracterización de nanopartículas y las interacciones bionano. Su línea de trabajo actual se orienta al desarrollo de métodos analíticos para la detección y caracterización de nanoplásticos en muestras ambientales y biológicas para mejorar el conocimiento de su impacto en la salud.

Por otra parte, la nutricionista y científica especializada en metabolismo y enfermedades metabólicas Natalia da Silva Lima se incorpora al Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular de la UDC, tras una trayectoria postdoctoral centrada en la nutrición, el metabolismo y las ciencias de la salud y de ser asociada al CIMUS de la Universidade de Santiago de Compostela.

Su investigación actual se centra en la evaluación de los efectos a largo plazo de nuevos fármacos para la pérdida de peso, como la semaglutida y la tirzepatida y su impacto metabólico y en vías relacionadas con el cáncer y otras enfermedades metabólicas.

Ingenieros en el CITEEC

El CITEEC suma también dos investigadores con este programa. Uno de ellos es Antonio José Álvarez Naveira, especializado en la ingeniería del viento y de la mecánica de fluidos computacional. Cuenta con experiencia en la University of Nottingham o en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) donde inició investigaciones sobre turbinas eólicas y aplicaciones de machine learning.

Actualmente investiga el efecto de distintos niveles de turbulencia en la respuesta aeroelástica de estructuras y en su aplicación a la generación de energía.

Por su parte, Andrea Muñoz Ibáñez, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en ingeniería civil por la Universidade da Coruña, está especializada en mecánica de fractura de rocas y en procesos acoplados hidro-químico-mecánicos. Actualmente es investigadora postdoctoral Marie Skłodowska-Curie, liderando el proyecto GEOMIMIC, centrado en la mineralización de CO₂ en rocas máficas fracturadas.