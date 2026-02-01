La Xunta lanza una campaña para acercar la ciencia y la innovación gallegas a la ciudadanía

La Xunta de Galicia pondrá en marcha esta semana una nueva campaña de promoción para visibilizar el talento investigador y la competitividad del sistema gallego de ciencia, tecnología e innovación. La iniciativa, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, busca reforzar el papel de la I+D+i como motor de desarrollo social y económico de la comunidad.

La acción se difundirá a través de medios de comunicación, redes sociales y acciones en la calle, y estará protagonizada por cinco profesionales que desarrollan su labor en distintos ámbitos de la investigación y la innovación en Galicia. Con esta campaña, que se realiza por segundo año consecutivo, la Xunta pretende acercar a la ciudadanía el trabajo científico que se desarrolla en el territorio y reforzar la marca Galicia como referente en conocimiento e innovación.

Los protagonistas proceden de sectores como la biotecnología, el software científico, la farmacología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la electrónica o la ciencia de polímeros, y representan la diversidad del ecosistema gallego de I+D+i. Su actividad se desarrolla tanto en el ámbito universitario y en centros de investigación de la Red CIGUS como en centros tecnológicos, empresas innovadoras y spin-off de base científica.

La iniciativa se enmarca en el Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, dotado con más de 1.300 millones de euros, que prioriza la captación y retención de talento investigador y la transferencia de conocimiento al mercado, especialmente en áreas estratégicas como la biotecnología, las tecnologías profundas —entre ellas la inteligencia artificial y la computación cuántica— y las energías limpias.

Cinco referentes de Galicia

Entre los perfiles que protagonizan la campaña se encuentra el investigador Oportunius Jaime Martín, que desarrolla su labor en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales de la Universidade da Coruña, en el campus de Ferrol. Captado por la Xunta desde otra comunidad, obtuvo en 2022 una ayuda del Consejo Europeo de Investigación para el proyecto Paracryst, centrado en el estudio de polímeros semiconductores aplicados a la electrónica orgánica.

También participa la catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago de Compostela Mabel Loza, directora del grupo BioFarma y del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, reconocido recientemente con el sello María de Maeztu. Su trayectoria está vinculada al desarrollo de nuevas terapias y plataformas de cribado de fármacos.

La campaña cuenta asimismo con la participación de Luis Pérez, director ejecutivo del centro tecnológico Gradiant, con sede en Vigo, especializado en tecnologías de la información, conectividad, inteligencia artificial y seguridad; María de la Fuente, cofundadora y directora ejecutiva de la spin-off biotecnológica Diversa Technologies, centrada en la aplicación de la nanotecnología en biomedicina; y Pablo Álvarez, director del Centro de Investigación Empresarial Mestrelab, vinculado al desarrollo de software científico y a la innovación empresarial.

Desde la Consellería destacan que esta acción refuerza la apuesta del Gobierno gallego por la ciencia y la innovación como ejes estratégicos para la competitividad y el progreso de Galicia, poniendo rostro al trabajo de profesionales que contribuyen a situar a la comunidad en el mapa internacional de la I+D+i.