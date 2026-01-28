El servicio de radiología de Santiago premiado internacionalmente por partida doble

El Servicio de Radiología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, cuyo responsable es el doctor Roberto García, recibió dos premios en el Congreso de la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA), celebrado recientemente en Chicago y que reunió a 38.000 especialistas de todo el mundo.

Se trata del evento más prestigioso de la rama y estuvo centrado en la medicina de precisión, explorando como la radiología personalizada integra datos clínicos e imágenes para mejorar el diagnóstico y la atención al paciente.

Los premios fueron seleccionados de entre 2.500 comunicaciones presentadas. Uno de los galardones recayó en el trabajo de la doctora Sandra Baleato, con premio Cum Laude, quien presentó la experiencia del servicio en las decisiones basadas en imagen para el manejo de los pacientes oncológicos con metástasis hepáticas.

La presencia de metástasis a nivel del hígado se suele considerar una situación clínica compleja con opciones limitadas. Sin embargo, el uso de técnicas de imágenes avanzadas permite una selección de pacientes en los que puede haber nuevas opciones terapéuticas, además de mejorar la planificación de los tratamientos y la valoración del resultado.

Por otra parte, la RSNA premió con "Certificado de Mérito" el estudio de la doctora Cecilia Vieira, que presentó el manejo diagnóstico y la toma de decisiones en base a la imagen de un tipo de tumores con una incidencia creciente, los tumores neuroendocrinos.

El estudio está centrado en la personalización de la atención médica y en el uso de tecnología de la imagen de vanguardia para mejorar los resultados en el abordaje de este tipo de tumores.

No es la primera vez que el servicio de radiología compostelano destaca en este congreso internacional, el más relevante, puesto que cuenta con prestigiosos profesionales y tecnología de vanguardia, que permiten beneficiarse de las innovaciones repercutiendo en la atención de los pacientes.