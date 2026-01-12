La Domus de A Coruña estrena un espacio con juegos interactivos para niños de 0 a 6 años

El vídeo del parto y el corazón palpitante son dos de los elementos que quedan en la memoria de quienes de niños han visitado la Domus en A Coruña. Ahora, los pequeños de 0 a 6 años tienen un nuevo espacio en el museo dedicado a ellos: la MiniDomus.

Ubicado junto a la pasarela que cruza el gran corazón de madera, la MiniDomus cuenta con diferentes módulos con juegos interactivos pensados para niñas y niños de estas edades. En ellos hay ruedas que giran, piezas de Lego de mayor tamaño o pañuelos que vuelan, además de otras actividades sensoriales.

Esta zona cuenta también con módulos sobre la presión del aire, juegos de luz y colores, engranajes, poleas y manivelas además de pruebas de equilibrio y gravedad con estructuras y máquinas móviles.

El espacio se estrenó este mismo lunes. A la inauguración acudió la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que explicó que esta iniciativa está dirigida a los pequeños de la ciudad, pero también a quienes visitan el museo, ya que de los 100.000 visitantes anuales, 10.000 son niñas y niños de esta franja de edad.

"Complementa a experiencia no museo e dá a oportunidade de abrir a Domus ás escolas infantís municipais e a todo este público que non tiña un módulo específico", explicó la regidora. El alumnado de la escuela infantil de Monte Alto fue el elegido para estrenar los juegos.

A futuro, también se organizarán talleres y seminarios "nunha extensión dos museos científicos, que son buque insignia da cultura nesta cidade".

Por su parte, el director de los Museos Científicos, Marcos Pérez Maldonado, explicó que la intención de este pequeño museo de ciencia es "que o público familiar e das escolas infantís tiveran un ámbito no que todos os materiais, os contidos, os textos e as actividades estiveran específicamente deseñadas para eles".

Aquí, los niños y niñas "poden satisfacer ese impulso natural e vocación exploradora. Esa curiosidade coa que todos nacemos. Os nenos e nenas son científicos de seu porque exploiran o mundo facendo preguntas". Pérez Maldonado también indicó que este espacio, "máis tranquilo e máis silencioso que o resto da Domus", es fruto de resultados de investigaciones que indican que "as actividades de máis calado nos museos de ciencia son as que se realizan en familia. Un espazo como este favorece que as nais e os pais cos nenos e nenas poidan gozar desea hora de actividade intencionada e de contido científico".

A todo ello se suma la aportación a la actividad educativa. Las escuelas infantiles de la ciudad ya pueden solicitar, como el resto de centros educativos de la ciudad, visitas a la Domus.

Finalmente, el director del área de Cultura, Uxío Novo, detalló que este espacio permite a los niños y niñas "probar o método científico por observación e interacción directa cos monitores e monitoras e coas familias". A nivel municipal, la iniciativa forma parte de una estrategia de desarrollo del conocimiento científico que responde a un momento en el que "hai un reto e un gran ataque por parte do negacionismo científico. Se os máis pequenos non se acostuman a disfrutar do coñecemento científico e cultural, de maiores quizáis non o necesiten. Unha fábrica de boa cidadanía necesita de nenos que teñan un gran coñecemento científico. Isto é o que aporta a cultura á democracia".

El espacio está diseñado por el equipo técnico de los Museos Científicos Coruñeses en colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.