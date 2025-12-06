Vera, 30 años, investigadora española en Nueva York: "Se debería valorar más el trabajo que hacemos"

Vera García, de 30 años y natural de Boiro (A Coruña), es investigadora posdoctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York, centrada en el desarrollo de nuevas terapias contra el carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado. Su trabajo consiste en identificar genes que puedan ser modulados para mejorar la eficacia de los tratamientos existentes y trasladarlos a la práctica.

Aunque solo lleva 1 año trabajando en su posdoctorado, Vera ha logrado adaptarse a un entorno completamente distinto al de Galicia. A diario combina el trabajo en laboratorio con la revisión de artículos científicos y la supervisión de experimentos con ratones, el modelo experimental más común en su campo debido a la rapidez en el desarrollo de tumores.

"Al principio me costó, pero ahora ya me siento adaptada"

Tras estudiar Biología, Vera realizó su doctorado en Santiago de Compostela centrado en células madre, pero siempre tuvo claro que quería dedicarse a la investigación oncológica.

"Hice el doctorado en Santiago, y aunque en España y en Galicia hay bastantes oportunidades para hacer tesis, a la hora de quedarte no hay muchas opciones, ni de financiación, ni de sueldos comparables a lo que sería un investigador más experto", apunta con resignación. Ese fue uno de los principales motivos por los que decidió echar currículums en diversas universidades de prestigio fuera del país.

"Hay mucha más salida fuera para cualquier posdoc que quedándose en España" Vera García, posdoctoral en la universidad de Columbia, Nueva York

El proceso para acceder a la universidad de Columbia no fue sencillo, aunque tampoco estuvo exento de su propia iniciativa: "No me dieron ninguna beca. Me lancé a mandar currículums a las universidades a las que quería ir", relata Vera.

Tras varias entrevistas online, viajó a Nueva York para conocer los laboratorios y la ciudad en persona antes de tomar la decisión definitiva. "Volví a España, hice todo el papeleo, volví y me quedé", explica.

El posdoctorado en cáncer de hígado que realiza actualmente tiene una duración prevista de cuatro a cinco años, y Vera asegura que, aunque su vida sigue en Galicia en muchos sentidos, la experiencia en Estados Unidos amplía notablemente sus oportunidades profesionales gracias al prestigio que aporta realizar un posdoctorado en la Universidad de Columbia.

Sin embargo, matiza que la calidad de la investigación en Galicia es alta, aunque las oportunidades y los recursos disponibles son más limitados.

"Es un proyecto que está empezando. Está en fases preliminares"

El proyecto de Vera se encuentra en fases preliminares, buscando genes candidatos para el desarrollo de nuevas terapias contra el carcinoma hepatocelular: "El objetivo es identificar genes cuya inhibición o activación ayude a potenciar las terapias que hoy en día se utilizan para este tipo de tumores", explica. Y añade: "La idea sería encontrar otros fármacos que puedan ayudar a las terapias que ya están presentes".

"Buscamos encontrar algo que ayude a la población", afirma sobre su investigación. Su día a día en Columbia es intenso, pero estructurado: jornadas de 8-9 horas en el laboratorio, cuidado de animales y seguimiento de proyectos, con colaboración entre posdocs y estudiantes de doctorado.

"El día a día es muy parecido al que tenía en Santiago. De hecho, siempre digo que durante la semana no parece que viva en Nueva York, a pesar de que vivo en Manhattan", dice entre risas.

Sobre la situación de la ciencia, Vera apunta a un problema que va más allá del país en el que te encuentres: "El gran problema son los salarios, porque al final somos personas que tenemos nuestro trabajo de lunes a viernes, pero dedicamos muchos fines de semana. Casi siempre la gente que se dedica a investigación está pendiente 6 o 7 días a la semana", informa.

"Se debería valorar más el trabajo que hacemos. Es algo que creo que tiene que ser un cambio social. No es que nadie sea el culpable directo", considera Vera.

A pesar de las dificultades, su motivación sigue intacta. El cáncer de hígado es un área en la que todavía hay mucho por avanzar: alta recurrencia, supervivencia reducida y limitadas opciones terapéuticas.

Por ello, Vera, desde Columbia, busca aportar una pieza más en este rompecabezas científico, con la esperanza de que sus hallazgos puedan ayudar y mejorar la vida de los pacientes con este tipo de tumor.