La nueva sede del CESGA en el polígono da Sionlla de Santiago inicia su construcción Xunta de Galicia

El polígono da Sionlla de Santiago de Compostela acogió esta mañana el acto de colocación de la primera piedra de la que será el nuevo edificio del Centro de Supercomputación de Galicia.

El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez,el delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y con miembros del propio CESGA.

El presidente de la Xunta destacó que avances como este nuevo datacenter del CESGA o la reciente adjudicación de la fábrica de IA, de las que solo habrá 19 en toda Europa, sitúan a Galicia en la "vanguardia europea" de estos sectores.

Ambas instalaciones albergarán, entre otros equipamientos, un superordenador Finisterrae IV, que multiplica la capacidad del Finisterrae III, un nuevo sistema de almacenamiento y un nuevo computador cuántico.

Alfonso Rueda explicó que, con el objetivo de agilizar al máximo la construcción de esta instalación, el Gobierno gallego aprobó en octubre su declaración como proyecto estratégico de investigación pública, una nueva figura administrativa que se estrena con esta iniciativa y que permite simplificar trámites y reducir tiempos.

En total, la inversión del centro ascenderá a los 56 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, y que contará con 47,4 millones de euros procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan de Recuperación.

Durante su intervención en el acto, Rueda destacó el buen momento de la I+G+i, la I+D+i gallega, que atribuyó al esfuerzo conjunto de toda la sociedad a través del trabajo conjunto de universidades, empresas y administraciones.

En ese sentido, recordó que en los últimos años la Xunta está haciendo una importante apuesta en este ámbito, con medidas como el Plan de investigación e innovación, dotado con 1.300 millones de euros.

También recordó el inicio de la tramitación de la futura Ley de ciencia e innovación de Galicia, que adaptará la normativa vigente a los retos actuales y seguirá potenciando nuestra comunidad como un territorio de referencia en estos ámbitos.

Por su parte, Pedro Blanco destacó que este nuevo edificio permitirá construir "un auténtico epicentro tecnológico en nuestro país y una de las grandes referencias de la innovación en Europa".

De igual modo, subrayó que esta nueva sede marcará "un antes y un después para el desarrollo tecnológico del país", reforzando el papel de Galicia como "uno de los grandes nodos digitales de Europa, capaz de atraer talento, generar empleo e impulsar ciencia de excelencia".

El delegado también quiso reconocer el papel de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morante, a quien le agradeció "su visión, su compromiso y su impulso decidido para que Galicia avance en la frontera tecnológica".

"El Ministerio está liderando una transformación decisiva, apostando con firmeza por Galicia, y hoy vemos los resultados: un nuevo CESGA, la Axencia Española de Intelixencia Artifical en A Coruña y una fábrica europea de IA en salud que situará a nuestra comunidad en el mapa internacional", añadió.

También expresó su felicitación al personal del CSIC y a su delegada en Galicia, Carmen González. "Gracias a vuestro esfuerzo, Galicia es hoy un referente nacional e internacional en la investigación y por eso el CESGA también es vuestro", destacó.

Blanco insistió en que Galicia está llamada a ser "un epicentro europeo de desarrollo tecnológico", gracias a la suma de los esfuerzos institucionales y a la apuesta por la innovación como eje estratégico de crecimiento.

Salientó que la nueva sede del CESGA se convierte en "un símbolo" porque "estamos colocando la primera piedra de un futuro en el que Galicia lidera, avanza y gana oportunidades".