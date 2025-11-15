El Muncyt de A Coruña, galardonado en la categoría Ocio de los Premios Cantábrico Excelente

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), de A Coruña, ha sido galardonado con los Premios Cantábrico Excelente que reconocen al Museo como un espacio de divulgación científica que conecta pasado, presente y futuro de la ciencia y la tecnología en España.

El Pazo de Vilaboa, en Culleredo, acogió este viernes 14 de noviembre la IX Gala de Premios Cantábrico Excelente, unos Premios que reúne a empresarios, profesionales, artistas e instituciones que representan la diversidad y fortaleza del tejido económico, social y cultural del norte del país.

El Suplemento, la empresa organizadora de los Premios, quiso galardonar al MUNCYT por ser un espacio que trasciende el mero formato del museo clásico y apuesta por acercar la ciencia y la tecnología a toda la ciudadanía. Desde su inauguración en mayo de 2012, la sede coruñesa ha operado desde el singular edificio conocido como 'Prisma de Cristal', diseñado por los arquitectos Victoria Acebo y Ángel Alonso.

La colección de este museo estatal de titularidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que es gestionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, incorpora más de diecinueve mil bienes culturales, que alcanzan desde instrumentos científicos del siglo XVI hasta tecnología contemporánea: aparatos de laboratorio, máquinas industriales, instrumentos de navegación, vehículos de transporte… todos ellos testigos del avance científico-tecnológico en España.

Pero más allá de la mera exhibición, el museo se propone como espacio de reflexión, conocimiento y descubrimiento: qué significa investigar, cómo la tecnología transforma nuestras vidas, de qué modo el patrimonio científico es parte de nuestra memoria colectiva.

En la gala de premios, cada homenajeado tuvo la oportunidad de presentar sus proyectos y expresar su agradecimiento. En sus discursos, todos coincidieron en subrayar el papel fundamental de sus equipos, colaboradores y familias en el camino hacia la excelencia. Palabras de gratitud y emoción se sucedían en las intervenciones, en las que los galardonados compartieron cómo ha sido su camino hacia el éxito.

La novena edición de los Premios Cantábrico Excelente se cerró con una sensación compartida: la certeza de que la cornisa cantábrica sigue siendo un referente de talento, innovación y compromiso, y que su futuro se construye sobre el esfuerzo y la excelencia de todos los que la integran.

Cada empresa, cada profesional y cada personalidad galardonada es reflejo de un esfuerzo colectivo que apuesta por la calidad, la innovación, el respeto y la preservación de las raíces culturales. Un año más, los premios dejaron claro que la excelencia no es un destino, sino un camino que el norte de España recorre con talento, esfuerzo y pasión.