Abiertas las inscripciones para BF ClimaTech dirigido a proyectos ambientales de Galicia

Business Factory (BF) ClimaTech, la aceleradora ambiental de Galicia impulsada por la Xunta de Galicia y el Clúster Gallegos de Soluciones Ambientales y Economía Circular (Viratec), abrió la convocatoria para su tercera edición.

Emprendedores, startups y proyectos innovadores con foco en la sostenibilidad ambiental y el impacto positivo en el clima tienen una oportunidad para impulsar su crecimiento con este programa de incubación, aceleración y consolidación de proyectos en el sector ambiental de Galicia.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, esta nueva convocatoria busca atraer proyectos de alto potencial que ofrezcan soluciones a los principales retos ambientales y de la economía circular.

Pueden postularse cualquier equipo emprendedor, nacional e internacional, con un proyecto innovador alineado con retos del programa.

Tercera edición del programa

El programa BF ClimaTech está estructurado en tres itinerarios, adaptados al nivel de madurez de cada proyecto: incubación para ideas y proyectos incipientes; aceleración, dirigido a startups con una solución ya acabada que buscan escalar; y consolidación, enfocado en empresas ya establecidas que deseen lanzar una nueva línea de negocio o expandir su mercado.

Durante el programa, BF ClimaTech acercará las iniciativas seleccionadas a planes adaptados a sus necesidades, recursos técnicos y económicos, formación, y contacto con clientes potenciales, entidades de inversión u otros agentes del ecosistema.

Respaldo de entidades referentes

El programa cuenta con la colaboración activa de empresas tractoras, que acercan mentorización, conocimiento y recursos.

Agroamb, BIOeCO2, Coregal, Emalcsa, Gestán Conteco, Sogama, Valtalia, Vertex Bioenergy y Viaqua son las empresas colaboradoras en el proyecto.

Además, las entidades científicas aseguran la viabilidad y el rigor técnico de las propuestas: Aimen, Anfaco-Cytma, CTAG, Cetaqua, CETIM, ClimateKIC, ITG, CRETUS-USC, laUniversidad de A Coruña y la Universidad de Vigo.

Anteriores ediciones

El programa impulsó un total de 20 proyectos en sus dos primeras ediciones, demostrando el potencial innovador del sector ambiental.

Los proyectos seleccionados en la primera edición fueron: BioAqua, en el itinerario de Incubación; Agrolinera y Carbon Managel en el itinerario de Aceleración; y Arraigo y Wastex en el itinerario de Consolidación.

La segunda edición seleccionó 15 proyectos que se distribuyeron de la siguiente forma: en Incubación se escogieron Fitting Labs, STUARI.IO, La Tribu Verde y Traza Circular; en Aceleración participaron Levox, Rudi, Material Innovation Hub, Bagazymes, Bima, Sekond, Green Spire 360 y Labre Gando; y en el itinerario de Consolidación, se seleccionaron Hub de Recarga Inteligente - Wattson Smart Charging, Beflamboyan y Wim Studio.

Candidaturas y plazos

El plazo de inscripción para participar en la tercera edición estará disponible hasta el 30 de diciembre.

Los equipos interesados pueden consultar las bases de la convocatoria y presentar sus candidaturas a través de la página web bfclimatech.gal.