La Semana da Ciencia regresa a A Coruña con nueve días de actividades y exposiciones gratuitas

Los museos científicos de A Coruña tendrán entrada gratuita durante nueve días con motivo de la Semana da Ciencia. El Aquarium Finisterrae, la Domus y la Casa das Ciencias acogerán entre el 8 y el 16 de noviembre varias jornadas con exposiciones interactivas y actividades.

Los museos abrirán todos los días de 10:00 a 19:00 horas con último acceso a las 18:00 horas en el Aquarium y a las 18:30 horas en Casa das Ciencias y la Domus.

En el caso del acuario, es necesario hacer una reserva previa de entradas en la web del Concello con un máximo de tres días de antelación. Los mayores de 65 años podrán entrar sin reserva y acompañados de otra persona si lo necesitan.

Por su parte, el acceso a la Casa das Ciencias y a la Domus será libre y sin reserva previa, siempre que no se complete el aforo. Las sesiones en el planetario sí tendrán reserva de entradas en esta web. El plazo abrirá a las 09:00 horas del día anterior a la sesión.

Habrá una sesión todos los días de lunes a viernes a las 18:00 horas. Los fines de semana habrá a las 11:30 horas la proyección La noche es necesaria, a las 13:00 horas A grande aventura do sistema solar, a las 17:00 horas La gran aventura del sistema solar y a las 18:00 horas una sesión en directo.

La programación se completa con la entrega de los XXXVIII Prismas Casa das Ciencias á Divulgación Científica, en un acto que se celebrará el 15 de noviembre en el salón de plenos de María Pita.