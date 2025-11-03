El Muncyt organiza una programación especial en A Coruña por la Semana de la Ciencia

Con motivo de la Semana de la Ciencia, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) organiza un programa de actividades variadas y pensadas para todos los públicos en A Coruña. El programa incluye espectáculos científicos, talleres, yincanas y juegos de escape.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia, celebrado el 10 de noviembre, el Muncyt reivindica el "importante papel de

la ciencia en la sociedad, y la necesidad de que nos involucremos en los debates".

La programación arrancará algo antes. El domingo 9, con el espectáculo científico Rube llevado a cabo por la compañía Alodeyá en la que una máquina de Rube Goldberg se montará sobre el escenario para desencadenar efectos dominó. Será a las 12:00 horas.

Por otra parte, los sábados 8 y 15 y los domingos 9 y 16 de noviembre habrá a las 11:15 horas una yincana Divulgaming en la que las personas participantes, de 8 a 12 años, podrán descubrir algunos secretos de la microbiología, la química y la física mediante juegos de ingenio y dinámicas lúdicas utilizando un "pack del investigador".

Además, durante esos dos fines de semana, a las 16:00 horas los sábados y a las 13:15 horas los domingos, habrá un juego de escape titulado Año de las maravillas de Albert Einstein en el que, en equipo, los participantes deberán encontrar la contraseña de una caja fuerte en la que hay pistas para ayudar a Einstein, en el 120 aniversario de su fórmula E=mc2.

Para participar en las actividades es necesario hacer una reserva previa en el email a reservascor@muncyt.es o en el teléfono 689 578 727.