El divulgador Nicolás Atanes, en A Coruña: "Alejarse de las matemáticas es alejarse de la realidad"

¿Son las matemáticas tan difíciles como muchos dicen? ¿Es realmente aburrido adentrarse en esta ciencia? ¿Son útiles en el día a día, más allá de las operaciones más simples? Todas estas preguntas tienen respuesta, y el divulgador Nicolás Atanes será el encargado de darlas a conocer este domingo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt) de A Coruña, donde impartirá la charla abierta al público Las matemáticas son infinitas desde las 12:00 horas.

Nacido en Burgos en 2004, este joven vive en Pamplona desde que tenía un año. Fue en esta ciudad donde despertó su pasión por las matemáticas gracias a su participación en unas Olimpiadas mientras estudiaba Educación Secundaria y Bachillerato. Un hecho que lo empujó, en plena pandemia, a comenzar a divulgar sobre esta disciplina a través de su proyecto Virus Matemático, con el que busca concienciar sobre la importancia de las matemáticas y acercarlas al público de manera divertida.

Atanes ha organizado rutas matemáticas, impartido charlas TEDx y dialogado con numerosas personas para mejorar la percepción de esta ciencia y "contagiar mi interés por las matemáticas". En 2023, mientras estudiaba Matemáticas en Barcelona, ideó la Liga Matemática de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, encargándose de su organización en los primeros años, además de haber aparecido recientemente en The New York Times a través de un proyecto de turismo matemático en el que participó.

La creatividad de las matemáticas

Una dilatada experiencia en un periodo breve de tiempo que lo trae este 19 de octubre hasta A Coruña, donde el Muncyt celebrará una charla que se podrá seguir a través de Youtube y que está dirigida al público joven como parte del Día Internacional de Ada Lovelace. Esta efeméride que tiene como fin reconocer a la matemática de origen británico, considerada como la primera programadora, para animar a seguir sus pasos a las chicas y chicos participantes.

"Las matemáticas son infinitas, se da cualquier posibilidad. Hay un problema con la percepción de las matemáticas: la forma en la que se enseñan muchas veces no permite ver ese abarque infinito que tienen. Hay una matemática más creativa, más interesante, que se construye a través del pensar y del hacerse preguntas", señala Atanes, que huye de la idea de esta disciplina como rígida o mecánica y apuesta por mostrarla como abierta y crítica.

"Las personas con más curiosidad son las que más atraídas se sienten (por las matemáticas), pero me gusta llegar sobre todo a aquellos que a priori no tienen interés y que después de descubrirlas encuentran esa vocación" Nicolás Atanes, divulgador

Algo para lo que resulta fundamental la percepción que los más jóvenes puedan llegar a tener de las matemáticas, que él les acerca a través de juegos para que vean su parte divertida. Y no solo los más jóvenes: "Tengo un público muy heterogéneo y hay perfiles en todas las edades que aman las matemáticas y perfiles en todas las edades a quienes les desagradan. Las personas con más curiosidad son las que más atraídas se sienten, pero me gusta llegar sobre todo a aquellos que a priori no tienen interés y que después de descubrirlas encuentran esa vocación".

Las matemáticas recreativas, "que se hacen pensando y jugando con ellas", son las que más interesan, según este divulgador, que añade que las olimpiadas también atraen mucho y que, en todo caso, esta disciplina merece una oportunidad: "Llega 3º o 4º de la ESO, se asustan y las dejan de lado. Y es un error, vivimos en un mundo rodeado de matemáticas: en la Inteligencia Artificial, en los datos, en el día a día... Alejarse de las matemáticas es alejarse de la realidad".

Y es que esta disciplina está presente en todo. "Las matemáticas no son específicamente las operaciones, que son útiles y son una parte de las matemáticas, pero a lo que más se dedican es a pensar, a reflexionar. Tienen una componente creativa", explica este joven divulgador, que este domingo intentará transmitir su amor por la disciplina a través de una charla gratuita en el Muncyt de A Coruña. Una oportunidad única de conocer de primera mano respuestas a tantas preguntas que generan las matemáticas.