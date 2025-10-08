Galicia cuenta con cinco nuevas medallas de investigación de la Real Academia Galega de Ciencias

Cinco científicos gallegos y referentes en sus campos de actuación han sido galardonados este miércoles con Medallas de Investigación de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), que también celebra en esta fecha el Día de la Ciencia en Galicia, según reporta Europa Press.

Durante el evento, en varios momentos se ha hecho mención a los "conflictos y polarización mundial", por lo que se ha reclamado el papel de la ciencia como un espacio para el "diálogo y defensa de la dignidad humana".

El acto ha sido celebrado en el Salón Nobre do Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela, al que han acudido, además de los cinco galardonados, otros miembros de la academia, representantes de las universidades públicas gallegas y otras autoridades, como por ejemplo la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín.

En concreto, han sido premiados los científicos: Francisco J. Blanco (medalla Ángeles Alvariño González), Laura Carballo (medalla Domingo García-Sabell Rivas), Juan María Pou (medalla Isidro Parga Pondal), Nieves Rodríguez (medalla Enrique Vidal Abascal) y Maria Carmen Veiga (medalla Antonio Casares Rodríguez).

Al resumir la propuesta del acto en el mismo Día de la Ciencia en Galicia, el presidente de la Real Academia, Juan Manuel Lema Rodicio, que también es catedrático de Enxenaría Química de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha recordado las aportaciones de las ramas de conocimiento a la sociedad al sostener que las ciencias deben mantenerse como "fuentes fiables" para el mundo.

"Las ciencias ofrecen a la sociedad un conocimiento fiable, que combate prejuicios y que sirve de base para el progreso y el bienestar colectivo", ha enfatizado Lema Rodicio.

En este sentido, al igual que algunos de los galardonados, el catedrático también ha expresado "preocupación por el aumento de los conflictos globales" y la "sustitución de contratos sociales por la polarización".

Respecto a la entrega de las Medallas de Investigación de la RAGC, el presidente de la institución ha subrayado que estos son los "premios más prestigiosos de la ciencia en Galicia" y que sus valores vienen de la "excelencia, la humanidad y el compromiso de las personas premiadas". "Sus premios engrandecen la ciencia gallega y la proyectan en el mundo", ha añadido.

La catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Vigo y decana de la facultad de Relaciones internacionales, Laura Carballo, premiada con la medalla Domingo García-Sabell Rivas, al disertar durante el acto, ha recordado lo que ocurre hoy en el mundo y, en especial, con la población de Gaza.

Homenaje a Fernando Calvet

Además de la entrega de las Medallas de Investigación, este año la RAGC también ha homenajeado al químico Fernando Calvet como Científico Galego do Ano, quien, según se ha trasladado, "encarna la Galicia que investiga, innova y crea riqueza desde el conocimiento".

Asimismo, Calvet fue pionero de la industria farmacéutica en Galicia, donde permaneció desde 1929 hasta 1945.

En ese período, dotó su laboratorio en la USC de un equipo que realizaba "análisis elementales de moléculas orgánicas", algo de lo que "pocas universidades en España disponían" en aquella época.