ITG acoge en A Coruña una jornada internacional y gratuita sobre el futuro del cerebro humano

ITG organiza este viernes en A Coruña una jornada sobre el futuro del cerebro humano. La cita, en la que colabora el Centre for Neurotechnology and Law, cuenta con el apoyo del Concello da Coruña, la Facultade de Dereito de la Universidade da Coruña (UDC), el Colegio de Abogados de A Coruña, la Real Academia de Medicina de Galicia y CCS Abogados.

El objetivo del evento es responder a los retos que el desarrollo de la neurotecnología plantea para el futuro del ser humano y el libre desarrollo mental de las personas. La cita tendrá lugar en la sede de ITG y es abierta al público.

Entre los asistentes estarán miembros de la Secretaría de Estado de Transformación Digital, la Agencia Española de Protección de Datos y la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, así como otros expertos nacionales e internacionales que evaluarán, desde el ámbito jurídico, científico, médico y empresarial, las implicaciones que para el futuro del cerebro humano plantean los avances científicos y las nuevas empresas neurotecnológicas, como Neuralink, de Elon Musk.

Un acercamiento didáctico

El abogado gallego Ángel Judel Pereira, miembro del Comité Ejecutivo de la red internacional de investigadores Centre for Neurotechnology and Law, con sede en Londres, ha conseguido que España sea sede internacional del evento.

"Estamos ante tecnologías que permiten superar la última frontera del conocimiento sobre el ser humano. La elección no es una casualidad. Pretendemos que España y los países hispanoamericanos no se queden atrás en la investigación, conocimiento y regulación de unas tecnologías que cambiarán para siempre nuestro conocimiento de la mente y el cerebro”, subraya Judel.

"Las Jornadas son gratuitas y abiertas al público. Buscan generar un acercamiento didáctico, ya que es importante que los profesionales, los empresarios y el público en general se familiaricen con unas tecnologías llamadas ser protagonistas de la revolución tecnológica de la próxima década", destacan fuentes del Centre for Neurotechnology and Law.

También apuntan una cifra para demostrar estas afirmaciones: "De acuerdo con la revista Forbes, la inversión prevista en Estados Unidos en este ámbito, incluyendo aplicaciones como interfaces cerebro-computadora para controlar ordenadores, videojuegos o brazos robóticos, podría superar los 400.000 millones de dólares americanos en los próximos 20 años".

Un programa de lujo

El encuentro será inaugurado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el ex alcalde y decano de la Facultad de Derecho de la UDC, Xulio Ferreiro; el presidente de ITG, Antonio Couceiro; y el Fundador de CNL y Cerebralink, Harry Lambert. También destaca la presencia del director de la Agencia Española de Protección de Datos, Lorenzo Cotino y del director del Proyecto Red.es para el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la neurotecnología, Francisco Velasco.

La jornada contará con la participación, por la mañana del ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el australiano Allan McCay, miembro de la Comisión Australiana de Derechos Humanos y Neurotecnología; y los abogados expertos en neurotecnología Ángel Judel y Harry Lambert, fundador de la consultora internacional sobre neurotecnología Cerebralink.

Galicia estará representada por Qubiotech, empresa especializada en la aplicación de la IA a las técnicas de neuroimagen. Su CEO, Daniel Fernández Mosquera, explicará cómo su tecnología ha mejorado los diagnósticos de enfermedades neurológicas y cómo ha sido empleada, incluso, en dos procedimientos judiciales con petición de pena capital en Estados Unidos.

Ya por la tarde, destaca la presencia de María López, CEO de Bitbrain, la empresa neurotecnológica más relevante creada en España, que explicará el funcionamiento de la neurotecnología y cómo una empresa de estas características puede crearse en el entorno empresarial español.

Los neurocientíficos Cristina Nombela y Javier Díaz-Nido explicarán los últimos avances en neurotecnología como la creación de cerebros artificiales, las copias digitales del cerebro, la intervención sobre la percepción y los estados mentales, la decodificación del habla o la telepatía digital.