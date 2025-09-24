A Coruña celebra la Noche Europea de las Personas Investigadoras: programación completa

Este viernes, A Coruña se suma a la Noche Europea de las Personas Investigadoras con una programación de actividades organizadas por la Universidade da Coruña (UDC) que llevarán la ciencia a nueve puntos distintos de la ciudad.

Las actividades —enmarcadas en la G-Night (Noite Galega das Persoas Investigadoras)— se celebrarán en horario de mañana y de tarde y están dirigidas tanto al alumnado en etapa escolar como al público general.

El evento está organizado por la Unidade de Divulgación Científica de la UDC en colaboración con el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA), el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) y el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).

Programación de actividades para la Noche Europea de las Personas Investigadoras

En horario de mañana, las actividades se concentran en Náutica, la DOMUS y el campus de Elviña.

En la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, ubicada en Riazor, tendrá lugar una actividad para escolares en la que podrán conocer el funcionamiento de un buque a través de un simulador. Además, podrán conocer qué son los ROVs (vehículos operados de manera remota) y conocerán el simulador de la cámara de máquinas donde se entrenan los futuros oficiales para gestionar y mantener los buques.

En la DOMUS, desde las 12:00 horas, el Instituto de Investigación Biomédica da Coruña

(INIBIC) organiza tres talleres para el alumnado de la ciudad. Uno se centra en la ingeniería y las ciencias de la salud, otro en el sueño y otro en la vida celular de las enfermedades.

Por otra parte, en el campus de Elviña habrá visitas guiadas al CITEEC a las 12:00 y a las 13:00 horas en el Laboratorio de Hidráulica. A las 17:00 y 18:00 horas podrán ver alguno de los ensayos del túnel de viento, la dársena de puertos y costas y los laboratorios de Hidráulica y Construcción. También habrá visitas guiadas al CITIC para escolares a las 10:00 y 12:00 horas para dar a conocer ejemplos de proyectos con IA, realidad virtual, realidad aumentada y robótica.

Por la tarde, la programación se mueve al MUNCYT, a la Marina y el Árnica.

En el MUNCYT se llevarán a cabo tres talleres. Uno se centra en la aplicación de las matemáticas, la física, la química y la biología para evaluar la condición física, a las 18:00 y a las 19:30 horas. Otro se adentra en los avisos meteorológicos, a las 18:00 horas. Y el tercero investiga la ciencia y la tecnología con temas como la IA verde o la bioinformática, a las 18:00 horas.

En la Marina, en el entorno de la Autoridad Portuaria, habrá talleres para familias desde las 18:00 horas centrados en investigación en química y biología aplicada a la sostenibilidad, en problemáticas ambientales, microorganismos o el análisis de los efectos del viento a través de la ingeniería, además de pruebas físicas.

También habrá charlas divulgativas dirigidas a público adulto desde las 18:00 horas. Estas tratarán el dolor pélvico, la conducta autolesiva no suicida, los sensores y la IA para cuidar el medioambiente, un estudio sobre dieta y la competencia entre peces, el cambio climático y la huella ecológica e hídrica y sesgos relacionados con la inteligencia artificial o soluciones geológicas sostenibles.

Por último, en el Árnica bar, también desde las 18:00 horas, habrá más charlas para adultos sobre suelo pélvico, investigación educativa, datos que se pueden extraer de los fósiles, el papel del océano para absorber el carbono, el uso de la IA en medicina personalizada y para combatir la desinformación y el lenguaje abusivo en redes o la concienciación sobre el patrimonio histórico y la construcción de madera.

Todas las actividades son gratuitas.