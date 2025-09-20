Los XXXVIII Prismas Casa das Ciencias de A Coruña premian proyectos sobre agua y microplásticos

Los XXXVIII Premios Prismas Casa das Ciencias han reconocido este año proyectos que alertan sobre el consumo de agua y la contaminación por microplásticos, consolidando su prestigio como referentes de la divulgación científica en España.

El jurado, reunido en la ciudad de A Coruña entre el 19 y el 20 de septiembre, destacó la calidad y diversidad de las propuestas galardonadas, que abarcan formatos audiovisuales, nuevos medios, radio, artículos periodísticos y libros, además de iniciativas singulares de alcance social.

Entre los trabajos premiados figura Querida gaivota maldita!, de Manuel Pedrosa Sánchez y Mariam Mariño Casal, distinguido como mejor vídeo por reivindicar el papel de las gaviotas en los ecosistemas costeros.

En la categoría de nuevos medios, el canal de Youtube Reacciona Explota, de Aythami Soto Rodríguez, fue reconocido por despertar la curiosidad científica con profundidad y creatividad.

Agua Clara, de Stéphanie Aparicio Antón, se llevó el galardón al mejor proyecto sobre el agua en el medio urbano, mientras que el artículo Rodeados de microplásticos: la contaminación minúscula que bebemos, comemos y respiramos, de Clemente Álvarez y Laura Navarro, publicado en El País, fue premiado por su rigor y amplitud de enfoque.

El programa de RTVE ¿Por qué andamos con dos piernas?, de Xaviera Torres y Raquel Martín Alonso, se alzó como mejor trabajo en radio, y Més que ciència, de Daniel Amatller, fue distinguido como proyecto singular por acercar la divulgación a personas mayores o en situación de dependencia.

En la categoría de libro editado, el premio recayó en ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, de Pablo José Barrecheguren Manero, publicado por Plataforma Editorial.

El Prisma Especial del Jurado fue otorgado al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) por su audaz y sólido trabajo de comunicación científica. Además, se concedieron menciones honoríficas al artículo El darrer alè del mar d’Áral, de Laura Carrau Pascual y Rafael Marcé Romero, en la revista Mètode, y al proyecto Hypatia II: abriendo el espacio a la mujer, de la Associació Hypatia Mars, por su impulso de referentes femeninos en la ciencia.

La entrega de los Prismas tendrá lugar el 15 de noviembre en el Salón de Sesiones del Palacio de María Pita.