La Universidade de Santiago estudia la fabricación de films biodegradables con piel de pescado

La investigadora del CRETUS de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Cristina Gallego Rodríguez, ha realizado una tesis en la que aborda la fabricación de films biodegradables a partir de piel de atún.

Tal y como ha trasladado la USC en una nota de prensa recogida por Europa Press, el principal objetivo de la tesis fue "optimizar el proceso de extracción de gelatina a partir de la piel de este pescado para maximizar el rendimiento y las propiedades del producto final".

Para eso, se utilizaron disolventes eutécticos "seguros y sostenibles" con exploración de variables como el tiempo, la temperatura y la proporción de disolvente para definir las condiciones óptimas del proceso.

En este contexto, los resultados demostraron la posibilidad de obtener gelatina apta para la elaboración de films biodegradables, con un "importante potencial" de aplicación en sectores como el de la industria alimentaria.

Así, la tesis "amplía las alternativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos" y pone de manifiesto "la viabilidad de una tecnología accesible y adaptable a distintas escalas de producción".