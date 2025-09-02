El CICA abre la convocatoria de Incrústate 2025-26 para acercar la ciencia al alumnado gallego

El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña lanzó este lunes la convocatoria de Incrústate 2025-26, un programa pionero en Galicia que ofrece a estudiantes de Secundaria y Bachillerato la posibilidad de adentrarse en la vida de un laboratorio, diseñar su propio experimento y presentar los resultados en un congreso científico al estilo universitario.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2025 a través de la web del CICA.

En esta nueva edición, se espera la participación de 400 estudiantes en la primera fase de visitas, de los cuales 20 serán seleccionados para estancias en laboratorios donde podrán desarrollar sus propios proyectos de investigación.

La experiencia, que en años anteriores ya vivieron cientos de jóvenes, permite trabajar codo a codo con personal investigador en áreas punteras como la biomedicina, la química, la biotecnología y las ciencias ambientales.

El programa culmina con el Congreso Incrústate, que se celebrará en el Domus de A Coruña en abril de 2026, donde los estudiantes defienden sus resultados como auténticos científicos.

La edición 2025-26 incorpora mejoras fruto de un proceso de evaluación en el que participaron docentes, personal investigador, técnicos de museos científicos y representantes de la Xunta de Galicia.

Entre las novedades destacan unas estancias más enriquecedoras en los laboratorios y un congreso final más interactivo y participativo, adaptado a las necesidades del alumnado.

En esta séptima edición, la selección de centros se realizará por orden de solicitud de profesorado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y FP, con especial atención a los centros rurales y aquellos con menos recursos, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades.

El calendario se desarrollará durante todo el curso académico: visitas de centros entre octubre y diciembre de 2025, estancias en laboratorios de enero a marzo de 2026, el congreso en abril y estancias largas entre abril y junio para los cuatro estudiantes premiados.

El CICA, centro de referencia en investigación multidisciplinar en Galicia, trabaja en biomedicina, biotecnología, química y medio ambiente, con la misión de generar conocimiento de excelencia y transferirlo a la sociedad.

Desde 2024 cuenta con el reconocimiento CIGUS de la Xunta de Galicia, que acredita la calidad e impacto de su labor científica.