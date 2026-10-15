Nace en A Coruña Vista, un nuevo espacio de encuentro entre cine, diseño y cultura

Fotograma de la película "O mar é o meu chan", que se podrá ver por primera vez en A Coruña c

Mirar hacia fuera, prestar atención a lo que ocurre alrededor y generar un lugar donde distintas voces y disciplinas puedan encontrarse. Ese es el punto de partida de Vista, un nuevo espacio cinematográfico impulsado desde el estudio Costa, en A Coruña.

Su primera actividad, "Vista. 01", se celebrará el próximo 30 de octubre con la proyección de los cortometrajes 'A voz de todas as cousas', de Daniel Pérez Silva, y 'O mar é o meu chan', de Xoán Vázquez —este último, por primera vez en la ciudad—, seguida de una conversación con ambos cineastas.

Frente a la sucesión de contenidos, eventos, pantallas y estímulos que compiten por nuestra atención, Vista propone algo sencillo: estar en un mismo lugar, durante un rato, con otras personas. La experiencia presencial es esencial en Vista: no habrá retransmisiones y cada encuentro dará lugar a una crónica editorial, sin sustituir lo vivido por quienes estén allí. Con una programación abierta a distintas voces e ideas, su invitación es sencilla: "Estar para ver".

Vista nace en la nueva sede de Costa, en la calle Pío XII, con vistas al mercado de San Agustín. Desde allí propone abrir un espacio para compartir experiencias y conversaciones sobre diferentes ámbitos. Su programación podrá incluir proyecciones, presentaciones, talleres o cualquier otra propuesta que merezca reunir a un grupo de personas. Algunas estarán relacionadas con el diseño; otras abrirán la conversación a distintos ámbitos.

Dos miradas a una ciudad

El cine será el punto de partida de este primer encuentro, que reunirá dos cortometrajes con distintas miradas sobre A Coruña y su identidad.

'A voz de todas as cousas', de Daniel Pérez Silva, propone una aproximación a la ciudad a través de sus sonidos y de la música, con una presencia especial del jazz. El cortometraje ha pasado por festivales como CortoGijón, Curtocircuíto, Intersección, FICBUEU, D’A de Barcelona y Kortfilmfestival Leuven, en Bélgica.

Por su parte, 'O mar é o meu chan', de Xoán Vázquez, explora la relación de A Coruña con el mar y el surf, así como con las personas y las voces que construyen ese paisaje. Tras su paso por el Festival de Cans y el FICBUEU, podrá verse por primera vez en A Coruña en esta sesión.

Después de las proyecciones, ambos directores conversarán con el público sobre sus obras y sus procesos de creación.

Vista 01 se celebrará el 30 de octubre en el estudio Costa, con apertura de puertas a las 18:00 horas e inicio a las 18:30 horas. La entrada será gratuita y se ofrecerán veinte plazas para el público mediante reserva previa a través de un formulario publicado en las redes de Costa y en la página web de Vista (vista.gal).

Fundado en A Coruña por Dani Bembibre y David Silvosa, Costa se ha consolidado como uno de los estudios gallegos de referencia en diseño estratégico. Su trabajo abarca identidad, marca, experiencia de marca, retail, espacios, packaging, producto, diseño gráfico y dirección de arte, con proyectos para clientes como la Xunta de Galicia, Finsa, Altia, Candelas, Inditex, Estrella Galicia o Comercio Galego, entre otros.

En 2023, el estudio fue reconocido con el Premio Galicia de Innovación e Deseño en la categoría empresarial, un galardón que puso en valor su contribución al diseño como herramienta de innovación, competitividad y transformación.