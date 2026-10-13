Una mujer lanza piedras al El Xokas en Carballo (A Coruña) durante la grabación de un vídeo

El Xokas no se esperaba que su visita a Carballo acabase así. El streamer gallego acompañó a Zazza el Italiano, conocido por sus vídeos en barrios conflictivos, para conocer una realidad ligada al narcotráfico en Galicia. Sin embargo, lo que comenzó como una grabación terminó con insultos y una mujer lanzándoles piedras para echarlos del lugar.

Aunque se desconoce el origen del conflicto, se entiende que los streamers se acercaron a una pequeña localidad de Carballo para grabar a los vecinos y hacerles preguntas sobre los 'moinantes', algo que al parecer no gustó demasiado en la zona. "Aquí non hai moinantes, aquí hai traballadores", le respondía la señora en las primeras imágenes que se pueden ver en el vídeo.

En ese momento, El Xokas se empezó a achantar: "Yo creo que es mejor pirarse, porque esta señora se pone a llamar a la gente y se puede liar". Fue entonces cuando prefirieron darse la vuelta e irse. Pero eso no fue suficiente para la señora.

La tensión fue creciendo durante el recorrido. "Aquí no se graba. Ni disculpa ni ocho cuartos", les espetó antes de comenzar a tirarles piedras, lo que obligó a ambos a correr hacia el coche para ponerse a salvo.

Una señora de un pueblo de Galicia le tira piedras al Xokas tras pedirle que deje de grabar, en el último vídeo de Zazza. "Aquí no se graba, vete para el pueblo. Aquí no grabes nada, por favor. Ni disculpas ni ocho cuartos. Que sea la última vez. Pues venga, iros por allí, venga." — Terreno Viral (@terrenoviral) October 12, 2026

Una vez dentro del vehículo, Zazza le preguntó al gallego si quería volver a bajar. Su respuesta dejó claro que no tenía intención de hacerlo: "Yo estoy de puta madre, pero no bajaría aquí de nuevo ni de coña".

El streamer también advirtió del peligro que suponía continuar en la zona mientras la mujer les lanzaba piedras. "Las piedras son del tamaño de mi puño. Te mete una en la cabeza y te mata", señaló.

Pese al incidente, ambos continuaron con la grabación y visitaron otros puntos de la zona, incluido un fumadero ilegal que formaba parte del recorrido previsto. Al terminar la experiencia, el Xokas valoró positivamente el resultado del vídeo y reconoció que conocer esa realidad de primera mano le había ayudado a apreciar más las pequeñas cosas.

"Puede ser uno de los vídeos más cojonudos que he grabado", concluyó el streamer.