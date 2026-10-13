El gallego Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía 2026

El fotógrafo Vari Caramés (Ferrol, 1953) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2026, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. El jurado ha reconocido su obra por "la vigencia y contemporaneidad de su trabajo, su aportación a la fotografía artística y su contribución a la renovación cultural gallega desde los años ochenta".

Asimismo, ha valorado "la ampliación de las posibilidades expresivas, las manchas, los reflejos y sus característicos desenfoques, que acercaron la fotografía a la abstracción pictórica", así como su particular poética visual y la creación de un universo reconocible a lo largo de toda su trayectoria.

Desde el inicio de su carrera fotográfica, el gallego se formó de manera autodidacta. A los 15 años, su padre le regaló una cámara Voigtländer manual para que fotografiara sus cuadros, dibujos y piezas de hierro forjado. Más adelante, utilizó la fotografía durante sus estudios de Arquitectura Técnica.

Caramés empezó a exponer sus trabajos en A Coruña en 1980. En 1986 fue invitado a participar en el proyecto de la segunda edición de la Fotobienal Vigovisións, en el que seis fotógrafos de diferentes países retrataron Vigo durante una semana. Posteriormente, ha expuesto de forma individual en Madrid y Barcelona, así como colectivamente en distintas ciudades de España, Portugal y Francia.

Entre sus exposiciones destacan 'Algo. Nada. Siempre', en la Sala Canal de Isabel II (Madrid, 2022); 'Lugares' (A Coruña, 2019); 'Pasatiempo' (Santiago de Compostela, 2013); 'Nadar' (A Coruña, 2010), y 'Recreo' (Santiago de Compostela, 2008). En 2024 publicó el fotolibro 'Bosque animado'.

En su obra se aprecia una búsqueda orientada a convertir lo cotidiano y ordinario en algo extraordinario, mediante imágenes que evocan y sugieren. Entre sus temas más recurrentes se encuentran el mar, el puerto, las estaciones de ferrocarril, la calle y las personas que se detienen por un instante.

En su pasada edición, el galardón recayó en Carmela García. De esta manera, su nombre se suma al de una amplia lista de galardonados, entre los que figuran Laia Abril, Cristóbal Hara, Pilar Aymerich, Ana Teresa Ortega Aznar, Montserrat Soto y Leopoldo Pomés.

El jurado de esta edición del Premio Nacional de Fotografía ha estado presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, y ha contado con Jesús Carrillo Castillo, subdirector general de Artes Visuales y Creación Contemporánea, como vicepresidente.

Como vocales han participado Carmela García, Premio Nacional de Fotografía 2025; Ane Abalde Amezaga, responsable de iniciativas y contenidos de Kutxa Fundazioa, de San Sebastián; Santiago Olmo García, crítico y comisario independiente de exposiciones; Alicia Palacios Ferri, artista visual, investigadora, docente y coordinadora del Máster en Fotografía de la Universitat Politècnica de València; Bernardo Riego Amézaga, investigador del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid e historiador de la fotografía; Juan María Rodríguez Caparrós, director del Centro Andaluz de la Fotografía, en Almería; Valentín Roma Serrano, doctor en Filosofía por la Universidad de Southampton (Winchester School of Art), escritor y comisario de exposiciones; y Nerea Isabel Pérez García (Nerea Ubieto), comisaria independiente y crítica de arte, a propuesta de Mujeres en las Artes Visuales.