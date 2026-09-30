La Bola Negra sigue llenando los cines de A Coruña: agotadas casi todas las entradas para hoy

La obra de arte de Los Javis continúa llenando los cines de A Coruña. Desde que se estrenó La Bola Negra el pasado viernes 25 de septiembre, las dos únicas salas de cine que quedan en la ciudad han recibido un aluvión de espectadores deseando ver la única película española nominada a los Óscar.

Después de que la ciudad perdiera el cine Yelmo, ahora tan solo quedan abiertos Cinesa, en Marineda City, y Cantones Cines, en el centro comercial Palexco. Algo que se nota a la hora de buscar salas para ver películas recién estrenadas.

En Cinesa ya no queda ni un asiento libre para esta tarde. Se nota que muchos han esperado al día del espectador para acercarse a ver la película y es que, a estas horas, están completas las cuatro sesiones previstas: las de las 15, 18:15, 19:50 y 21:45 horas.

Eso sí, en los Cantones todavía quedan unas cuantas butacas libres (17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:45 y 22:15). Aunque, dependiendo del momento en el que estés leyendo esto, igual ya ni eso. Y es que en los cines de Palexco hay hasta siete sesiones tan solo esta tarde, casi el doble que en Cinesa. De ahí que todavía queden algunos asientos disponibles. Eso sí, aquellos que quedan libres son en las dos primeras filas.

Butacas ocupadas en los Cantones Cines Página Web Cantones Cines

Y esto no sucede únicamente por ser el día del espectador, cuando las entradas están a un precio más reducido. En los últimos días, muchos que habían decidido comprar la entrada directamente en taquilla se quedaron fuera. Dada la demanda, cada vez son más los que optan por comprar las entradas a través de la web para asegurarse un sitio. Y es que, como dicen muchos de los que ya la han visto, vale la pena.

Un pedazo de A Coruña se va a los Óscar

Aunque las expectativas eran altas para La Bola Negra, lo cierto es que las ha cumplido, y con creces. Son muchos los vídeos de espectadores emocionados al terminar el filme, todavía sentados en sus asientos. Eso solo demuestra que, a pesar de los años, Lorca sigue emocionando con su maestría a la hora de escribir. Algo que tan solo Los Javis han sabido llevar a lo visual.

Y, además, no hay que olvidar que la película nominada a los Óscar contiene un pequeño pedazo de A Coruña. Si ya has ido a verla, seguramente te hayas fijado en unos abanicos que aparecen durante alguna escena. Si conoces la mercería La Crisálida, te sonarán. Si no la conoces, ahora ya sabes que vienen del comercio de la calle San Andrés que Ramón recuperó y que ha hecho mundialmente conocido.

Un pequeño cacho de A Coruña que, gracias a La Bola Negra, ha terminado también en la gran pantalla.