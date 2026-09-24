Clanes rodará este domingo en Arteixo (A Coruña) una espectacular persecución de coches con accidente incluido

El equipo de Clanes, la serie de Netflix protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, continúa con sus rodajes por A Coruña y los municipios de su área metropolitana. El próximo domingo se trasladará a Arteixo, en concreto a un tramo de la travesía de Pastoriza, lo que obligará a cortar el tráfico en la vía.

El corte se llevará a cabo en horario de tarde, entre las 14:00 y las 18:00 horas, según especifica el Concello. Por ello, se habilitarán dos desvíos para los vehículos que circulen tanto en dirección Arteixo como para aquellos que vayan a A Coruña.

Cortes de tráfico en Arteixo por la filmación de Clanes de este domingo y vías alternativas Cedida

En concreto, la escena que se filmará consistirá en una persecución de coches con accidente incluido. El rodaje pertenece a la nueva y última temporada de la serie producida por Vaca Films, que en las últimas semanas ha centrado sus grabaciones en la provincia de A Coruña, con especial presencia en el entorno de A Palloza y Cuatro Caminos y en municipios como Sada.

Una serie sobre narcotráfico

Clanes es un thriller de Netflix ambientado en el mundo del narcotráfico gallego. La ficción sigue a Ana, una abogada que llega a Cambados tras la muerte de su padre y comienza a trabajar para una de las principales familias dedicadas al tráfico de drogas. Allí se reencuentra con Daniel, interpretado por Tamar Novas, heredero de una importante organización criminal.

Su primera temporada se estrenó en Netflix en junio de 2024 y la producción intercala diferentes localizaciones de Galicia para desarrollar su trama. La serie combina el género criminal con la historia personal de sus protagonistas y el enfrentamiento entre diferentes organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El rodaje de la nueva temporada está llenando de nuevo distintos puntos de Galicia. Además de A Coruña, el equipo se encuentra trabajando en otros ayuntamientos limítrofes, por lo que durante las próximas semanas podrían producirse nuevos movimientos de producción y afecciones puntuales en diferentes localidades del área coruñesa.