Luis Zahera, protagonista de la serie Animal

Luis Zahera, protagonista de la serie "Animal" Netflix

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"Animal", la serie de Luis Zahera rodada en Galicia, nominada a mejor comedia en los Emmy

La ficción de Netflix competirá en los International Emmy Awards con "División Palermo", "Man vs Baby" y "Vir Das: Fool Volume"

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La serie Animal, protagonizada por Luis Zahera, da el salto a uno de los principales escaparates internacionales de la televisión. La ficción de Netflix ha sido nominada a mejor serie de comedia en los International Emmy Awards 2026, cuyos ganadores se conocerán el próximo 23 de noviembre en Nueva York.

Fotograma de Alboroque

La producción, rodada íntegramente en Galicia y con varias localizaciones en la provincia de A Coruña, competirá por el galardón con la segunda temporada de la argentina División Palermo, la producción británica Man vs Baby y la india Vir Das: Fool Volume.

Producida por Alea Media, Animal está protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo. El actor gallego se mete en la piel de Antón, un veterinario rural que atraviesa dificultades económicas ante la crisis del campo. Su situación le lleva a aceptar la oferta de su sobrina Uxía, interpretada por Caraballo, para comenzar a trabajar en una sofisticada tienda de mascotas, un entorno muy diferente al que estaba acostumbrado.

Galicia, escenario de "Animal"

La producción tiene una importante conexión con A Coruña. El ficticio pueblo de Topomorto, en el que transcurre parte de la historia, se construyó a partir de diferentes localizaciones gallegas, entre ellas Dioño, A Calle y Pontemaceira, además de otros escenarios situados en Teo, Vedra y Santiago de Compostela.

Animal se estrenó en Netflix el 3 de octubre de 2025 y su primera temporada está formada por nueve episodios. Junto a Zahera y Caraballo, el reparto incluye a Carmen Ruiz, Antonio Durán "Morris", Sergio Abelaira, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira y Fer Fraga.

La nominación coloca a Animal entre las cinco candidaturas españolas presentes en esta edición de los Emmy Internacionales. La representación nacional incluye también a Javier Cámara, candidato a mejor actor por Yakarta, y a Anatomía de un instante, nominada en la categoría de TV Movie/Mini-Series.