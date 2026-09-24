"Animal", la serie de Luis Zahera rodada en Galicia, nominada a mejor comedia en los Emmy

La serie Animal, protagonizada por Luis Zahera, da el salto a uno de los principales escaparates internacionales de la televisión. La ficción de Netflix ha sido nominada a mejor serie de comedia en los International Emmy Awards 2026, cuyos ganadores se conocerán el próximo 23 de noviembre en Nueva York.

La producción, rodada íntegramente en Galicia y con varias localizaciones en la provincia de A Coruña, competirá por el galardón con la segunda temporada de la argentina División Palermo, la producción británica Man vs Baby y la india Vir Das: Fool Volume.

Producida por Alea Media, Animal está protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo. El actor gallego se mete en la piel de Antón, un veterinario rural que atraviesa dificultades económicas ante la crisis del campo. Su situación le lleva a aceptar la oferta de su sobrina Uxía, interpretada por Caraballo, para comenzar a trabajar en una sofisticada tienda de mascotas, un entorno muy diferente al que estaba acostumbrado.

Galicia, escenario de "Animal"

La producción tiene una importante conexión con A Coruña. El ficticio pueblo de Topomorto, en el que transcurre parte de la historia, se construyó a partir de diferentes localizaciones gallegas, entre ellas Dioño, A Calle y Pontemaceira, además de otros escenarios situados en Teo, Vedra y Santiago de Compostela.

Animal se estrenó en Netflix el 3 de octubre de 2025 y su primera temporada está formada por nueve episodios. Junto a Zahera y Caraballo, el reparto incluye a Carmen Ruiz, Antonio Durán "Morris", Sergio Abelaira, Darío Loureiro, Adrián Viador, Raquel Nogueira y Fer Fraga.

La nominación coloca a Animal entre las cinco candidaturas españolas presentes en esta edición de los Emmy Internacionales. La representación nacional incluye también a Javier Cámara, candidato a mejor actor por Yakarta, y a Anatomía de un instante, nominada en la categoría de TV Movie/Mini-Series.