Clanes vuelve a A Coruña: la tercera temporada se rueda en A Palloza y Cuatro Caminos

A Coruña vuelve a convertirse en escenario de una gran producción audiovisual. El equipo de Clanes, la serie de Netflix protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, se encuentra estos días rodando parte de la tercera temporada en la ciudad, con especial presencia en el entorno de A Palloza y Cuatro Caminos.

Los trabajos de grabación están provocando afecciones al estacionamiento en esta zona de la ciudad. El entorno de la plaza de A Palloza permanece con zonas de aparcamiento valladas con motivo del rodaje.

Durante la mañana también se podía apreciar actividad relacionada con la producción en el entorno del edificio de UGT, situado en esta zona de la ciudad, con presencia de personal y medios vinculados al rodaje.

Una serie sobre narcotráfico

Clanes es un thriller de Netflix ambientado en el mundo del narcotráfico gallego. La ficción sigue a Ana, una abogada que llega a Cambados tras la muerte de su padre y comienza a trabajar para una de las principales familias dedicadas al tráfico de drogas. Allí se reencuentra con Daniel, interpretado por Tamar Novas, heredero de una importante organización criminal.

La primera temporada se estrenó en Netflix en junio de 2024 y la producción utiliza diferentes localizaciones de Galicia para desarrollar su trama. La serie combina el género criminal con la historia personal de sus protagonistas y el enfrentamiento entre diferentes organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La nueva temporada volverá a llevar el rodaje a distintos puntos de Galicia. Además de A Coruña, el equipo tiene previsto trabajar en otros ayuntamientos limítrofes, por lo que durante las próximas semanas podrían producirse nuevos movimientos de producción y afecciones puntuales en diferentes localidades del área coruñesa.