La campaña que resume el alma de Galicia con ayuda de la inteligencia artificial

La agencia creativa y productora audiovisual gallega Miraveo ha desarrollado para NTT DATA una campaña con motivo del Día de Galicia en la que combina creatividad e inteligencia artificial para ofrecer una visión contemporánea de la identidad gallega.

Bajo el título "NTT DATA, máis de 30 anos entre as forzas ocultas de Galicia", la pieza propone un recorrido por algunos de los elementos más representativos de la comunidad, uniendo patrimonio, tradición, memoria e innovación tecnológica en un vídeo de menos de un minuto.

El principal reto del proyecto, según explica la compañía, fue trasladar conceptos como los datos, la conectividad o las infraestructuras digitales sin recurrir a los recursos habituales de la comunicación tecnológica. Para ello, el equipo creativo realizó un proceso de investigación con el objetivo de identificar los símbolos, paisajes, personajes y emociones que forman parte de la identidad colectiva gallega.

El resultado es un audiovisual en el que aparecen referencias como los petroglifos, los castros, la costa gallega, la emigración o figuras históricas como María Pita y Rosalía de Castro, combinadas con una estética generada mediante inteligencia artificial.

Miraveo señala que toda la parte visual de la campaña, desde las imágenes hasta las animaciones, fue creada con herramientas de IA bajo la dirección de su equipo creativo. La empresa subraya, no obstante, que esta tecnología actúa como un apoyo al proceso creativo y no como un sustituto.

En este sentido, el director creativo de Miraveo, Juan Graíño, destaca que "lo más complejo de este proyecto no fue generar las imágenes, sino decidir qué contar sobre Galicia. Queríamos destilar su esencia en menos de un minuto sin recurrir a los clichés de siempre. La inteligencia artificial nos permitió construir ese universo visual, pero el verdadero trabajo estuvo en identificar aquellos símbolos, emociones y relatos que forman parte de la memoria colectiva de los gallegos".