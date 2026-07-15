José Coronado (68), sincero tras varios trabajos con Luis Zahera: "Es el caos hecho persona. Un animal cinematográfico"

El gallego Luis Zahera y José Coronado han compartido pantalla en varios proyectos audiovisuales de gran éxito, entre ellos Entrevías, que cuenta con 4 temporadas, y Vivir sin permiso, con 2. Ambas series triunfaron desde su emisión en televisión y, posteriormente, consolidaron su éxito al incorporarse al catálogo de plataformas de streaming.

Tras tantos años trabajando juntos, ambos actores han forjado gran complicidad, lo que les permite entenderse a la perfección delante de las cámaras. Esa buena sintonía quedó reflejada en el paso de José Coronado en el pódcast Cinemanía, disponible en Spotify, donde dedicó unas cariñosas y divertidas palabras a su compañero de profesión.

"Zahera es otro de estos animales cinematográficos como Brando o Bardem"

José Coronado pasó por el pódcast Cinemanía, donde habló de Luis Zahera, un compañero con el que ha compartido rodaje a lo largo de su carrera en más de una ocasión. Al ser preguntado por cómo es trabajar con él, Coronado no dudó en dedicarle unas palabras cargadas de humor y admiración.

Aunque tienen formas de trabajar diferentes, dejó claro que la combinación de ambos ha dado grandes resultados delante de las cámaras.

"Él es siempre 'lo que diga José', porque a mí me gusta mucho la técnica y él no se entera", comenta entre risas. "Entonces siempre dice 'sí sí maestro, lo que tú digas'", añade, antes de restar importancia con humor: "Yo no soy un maestro de nada".

Coronado define a Zahera como alguien completamente opuesto a él: "Luis es el caos hecho persona y yo soy el orden hecho persona". Sin embargo, considera que precisamente ahí reside la clave de su buena química. "Yo creo que la suma de los dos consigue que ni lo tuyo ni lo mío, sino lo que sume de ambos".

Esa diferencia de personalidades también supone un reto en el rodaje. "Es complicado trabajar con él, pero te exige además una atención y una concentración terrible porque no sabes por dónde te va a salir", explica.

Pese a ello, no escatima en elogios hacia Zahera, al que sitúa entre los mejores actores. "Es otro de estos animales cinematográficos como Brando o Bardem". Y, por supuesto, celebra el increíble momento profesional que vive el gallego: "Es un actorazo estupendo que además le está yendo de lujo, de lo cual me alegro, y hemos compartido mucho".