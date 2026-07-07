Cineterraza regresa a A Coruña con ocho películas y entradas desde 2 euros

Un año más, el Fórum Metropolitano acogerá el ciclo de cine al aire libre Cineterraza. Este verano, todos los miércoles y jueves de julio habrá un total de ocho películas de directores como John Carpenter, Alfred Hitchcock o Jean Renoir. Las entradas tendrán un precio de 3 euros para público general y 2 euros para mayores de 65 años, desempleados y Carné Xove. Estas se podrán comprar en la plaza de Ourense, en Ataquilla o en el Fórum.

Después de cada proyección habrá un coloquio con invitados que reflexionarán sobre la película.

La edición de este año cumple 13 años de la versión de Cineterraza de cult movies, más de una década de películas proyectadas en versión original junto a coloquios. Según informa el Concello, cada año baja más la media de edad de los asistentes, prueba de un interés creciente en la cultura del audiovisual.

La organización del ciclo afirma que este año es una de las ediciones "más potentes".

Aquí se podrán ver títulos como Gertrud de Dreyer con Bárbara Grandío como invitada; Notorious de Alfred Hitchcock con coloquio de Denís Gómez o Smooth Talk de Joyce Chopra con charla de Blanca Lacasa.

Los filmes se podrán ver en horario de 22.30 a 0.30 horas.

Programación completa de Cinenterraza