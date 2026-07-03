Una película rodada íntegramente en gallego se mantiene en el top 10 de HBO Max durante dos semanas

El audiovisual gallego siempre ha logrado una gran acogida a nivel nacional, tanto por el gran talento de los actores y actrices de la comunidad, como de los profesionales que conforman los equipos técnicos, además de la calidad de las series y películas que se producen en Galicia.

Muchas plataformas ofrecen en sus catálogos películas gallegas. En este contexto, actualmente hay un filme rodado íntegramente en gallego que lleva dos semanas en el Top 10 de HBO Max: As liñas descontinuas.

Top 10 de HBO Max durante dos semanas

'As liñas descontinuas', de Anxos Fazáns Cedida

As liñas descontinuas, última película de la cineasta Anxos Fazáns, continúa consolidando su recorrido tras mantenerse durante dos semanas consecutivas entre las 10 películas más vistas de HBO Max.

El largometraje, rodado íntegramente en gallego, está producido por Sétima y Elamedia, con Silvia Fuentes y Nuria Landete como productoras ejecutivas y lo distribuye Sideral.

Entró directamente en el Top 10 el día de su estreno en la plataforma, posición en la que se encuentra 15 días después de su estreno. En estas dos semanas, pasó por varias posiciones, llegando a situarse como la segunda película más vista, un importante logro para una producción independiente en lengua gallega.

Escrita por Anxos Fazáns junto a Ian de la Rosa, la cinta está protagonizada por Mara Sánchez y Adam Prieto.

La película cuenta la historia de Bea, una mujer de 50 años que se está separando de su pareja. El mismo día en que debe abandonar la casa en la que ha vivido durante dos décadas, descubre que ha sido asaltada y encuentra a uno de los ladrones dormido en su cama, Denís, un joven de 28 años que lucha contra la precariedad laboral y la falta de oportunidades, pese a haber finalizado sus estudios universitarios.

Desde su estreno, As liñas descontinuas ha cosechado un destacado reconocimiento en el circuito de festivales. Tuvo su estreno mundial en la Selección Oficial del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) y obtuvo el Premio 'DAMA' al Mejor Guión de Película Española en el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX).

También recibió el Premio a la Mejor Película Española en el Festival de Las Palmas y fue finalista en 11 categorías de los XXIV Premios Mestre Mateo.