A Coruña acoge el ciclo de cine LGTBIQ+ al aire libre del 1 al 3 de julio

A Coruña volverá a acoger del 1 al 3 de julio el único ciclo de cine LGTBIQ+ al aire libre de la ciudad. La séptima edición de Cinema con Orgullo, incluida en la programación municipal Coruña Orgullosa. Celebrando la Diversidad, ofrecerá tres proyecciones gratuitas en la plaza del Campo da Leña, todas ellas a partir de las 22:00 horas.

El ciclo reunirá una selección de películas recientes procedentes de Galicia, Cataluña y Canadá. El programa incluye dos estrenos en Galicia, una cinta nominada a once Premios Mestre Mateo y un coloquio con la directora gallega Anxos Fazáns, además de una actuación poética a cargo de Samuel Merino.

La programación arrancará el miércoles 1 de julio con la proyección de Un altre home (2025), dirigida por David Moragas. La película narra la crisis sentimental de una pareja que atraviesa la treintena y reflexiona sobre las expectativas y la pérdida. Antes de la proyección, el poeta Samuel Merino ofrecerá la performance Outro concerto para flores.

El jueves 2 de julio será el turno de Montréal, ma belle (2025), de la directora Xiaodan He. La cinta cuenta la historia de una inmigrante china de 53 años cuya vida cambia tras conocer a Camille, una mujer quebequesa.

El ciclo concluirá el viernes 3 de julio con As liñas descontinuas (2025), la nueva película de la directora gallega Anxos Fazáns. El filme, nominado a once Premios Mestre Mateo, aborda la amistad entre una mujer de 50 años y un hombre trans de 28. Antes de la proyección, Fazáns participará en un coloquio con el público.

Las tres películas se proyectarán en versión original subtitulada. Con esta nueva edición, Cinema con Orgullo vuelve a convertir la plaza del Campo da Leña en un espacio de encuentro para el cine y la diversidad durante las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ en A Coruña.