Una nueva serie de época de Netflix protagonizada por Luis Tosar busca figurantes: trabajo remunerado

Galicia volverá a ser escenario, una vez más, de una de las producciones más esperadas de Netflix. Ya es habitual ver distintos rincones de la comunidad en la pequeña y gran pantalla, y ahora llega el turno de la serie "Lobo", de la gallega Vaca Films.

Lobo busca figurantes una vez más: en esta ocasión, en Santiago de Compostela. La cita tendrá lugar entre el 14 y el 24 de abril. El trabajo será remunerado y será necesario cumplir una serie de requisitos, además de ser mayor de edad.

Trabajo remunerado para una serie de Netflix

La serie "Lobo", nueva producción de época de Vaca Films para Netflix, busca figurantes en un casting que tendrá lugar en Santiago de Compostela.

Se trata de una oportunidad única para participar en una ficción ambientada en el siglo XIX y protagonizada por Luis Tosar, en un proyecto que promete gran repercusión tanto a nivel nacional como internacional, como es habitual en cualquier ficción de esta plataforma de streaming.

El casting se desarrollará entre el 14 y el 24 de abril, con un horario aproximado de 08:00 a 18:00 horas. Se trata de un trabajo remunerado, por lo que, además de vivir esta bonita experiencia, se recibirá compensación económica.

La productora busca hombres y mujeres de entre 18 y 80 años que cumplan con una serie de requisitos específicos, debido al carácter de época de la serie. Son los siguientes:

Es imprescindible ser una persona contratable y tener disponibilidad completa durante las fechas indicadas. En cuanto a la imagen, se requieren cortes de pelo clásicos, evitando estilos modernos: no se permiten rapados, degradados, cortes a máquina o perfilados. Asimismo, el cabello debe ser natural, sin teñir.

Otro aspecto importante es la ausencia de tatuajes visibles, especialmente en zonas como cara, cuello o manos, ya que perjudicarían la ambientación histórica del proyecto. Además, no podrán participar aquellas personas que ya hayan trabajado previamente como figurantes en esta serie.

Las personas interesadas en formar parte del casting de esta serie deberán inscribirse a través del formulario indicado por la organización, accesible mediante el código QR del anuncio oficial en redes sociales o a través de este enlace.

Para cualquier duda, se ha habilitado el número 639 58 18 59, disponible únicamente a través de WhatsApp.