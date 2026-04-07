A Coruña acoge desde hoy la Semana do Cinema Galego: ocho películas gratis en el Teatro Colón y la Domus

Las ocho películas que se proyectan gratuitamente en A Coruña esta semana

A Coruña volverá a convertirse en punto de encuentro del audiovisual gallego con la celebración de la VII Semana do Cinema Galego, que se desarrollará del martes 7 al viernes 10 de abril en el Teatro Colón y la Domus. El evento ofrecerá ocho proyecciones gratuitas con entrada libre hasta completar aforo.

La cita, ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad, reúne algunas de las producciones más destacadas del último año en Galicia. La programación incluye largometrajes finalistas de los Premios Mestre Mateo en las categorías de ficción y documental, lo que convierte el ciclo en un escaparate del mejor cine gallego reciente.

Durante cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de películas que abordan temáticas como la memoria histórica, la identidad o el mundo rural. Además, cada sesión contará con la participación de los equipos de las películas, que presentarán sus trabajos y dialogarán con los asistentes.

Arranque con ‘Sirât’ y cine premiado

La programación comenzará el martes 7 de abril en el Teatro Colón con la proyección de Sirât, de Oliver Laxe, a las 19:00 horas, seguida de As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns, a las 21:00. La primera de ellas llega tras lograr el Premio Mestre Mateo a Mejor Película y ser finalista en los Oscar.

El miércoles será el turno de San Simón, de Miguel Ángel Delgado, y Antes de nós, de Ángeles Huerta, con sesiones a las 19:00 y 21:00 horas, respectivamente.

La programación se traslada a la Domus

El ciclo continuará el jueves 9 en la Domus con Deuses de pedra y el documental Ao son da nova regueifa. El viernes 10 se cerrará la programación con O silencio herdado y 360 curvas, este último galardonado como mejor documental en los Mestre Mateo.

En total, ocho filmes repartidos en cuatro días que ofrecen una panorámica del cine gallego contemporáneo, tanto en ficción como en documental.

Un evento consolidado en la ciudad

En su pasada edición, la Semana do Cinema Galego reunió una media de unos 300 espectadores por jornada, confirmando el interés del público por este tipo de propuestas.

El evento está impulsado por la Academia Galega do Audiovisual con el apoyo del Concello da Coruña, y busca acercar al público las producciones gallegas en pantalla grande y fomentar el encuentro entre creadores y espectadores.

Programación completa

El ciclo se desarrollará durante cuatro jornadas en el Teatro Colón y la Domus, con dos sesiones diarias (19:00 y 21:00 horas) y acceso gratuito hasta completar aforo.

Martes 7 de abril – Teatro Colón

19:00 horas – Sirât, de Oliver Laxe

21:00 horas – As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns

Miércoles 8 de abril – Teatro Colón

19:00 horas – San Simón, de Miguel Ángel Delgado

21:00 horas – Antes de nós, de Ángeles Huerta

Jueves 9 de abril – Domus

19:00 horas – Deuses de pedra, de Iván Castiñeiras

21:00 horas – Ao son da nova regueifa, de Manolo Maseda y Saúl Rivas

Viernes 10 de abril – Domus