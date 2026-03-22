El spot turístico de A Coruña "Ao Noroeste do Noroeste" se impone en los premios Mestre Mateo

La ciudad de A Coruña ha logrado hacerse un hueco destacado en la última edición de los Premios Mestre Mateo, donde una de sus campañas promocionales fue reconocida con uno de los galardones de la noche.

El trabajo premiado, titulado Ao noroeste do oeste, se llevó el reconocimiento al mejor anuncio publicitario. Se trata de una pieza audiovisual que apuesta por una estética inspirada en el cine del oeste para mostrar algunos de los enclaves más representativos de la ciudad, combinando humor y promoción turística.

El proyecto cuenta con la participación de los actores Javier Veiga y Xosé A. Touriñán, quienes protagonizan una historia ambientada en una particular versión “western” de A Coruña.

La grabación recorre escenarios icónicos mientras introduce elementos de la gastronomía y la identidad local, en un formato desenfadado que ha conectado con el público.

La producción formó parte de la estrategia turística municipal para el año 2025 y tuvo su puesta de largo en la feria internacional FITUR. Desde entonces, se ha consolidado como una de las propuestas más llamativas de promoción de la ciudad.

El galardón fue recogido por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien puso en valor el trabajo conjunto detrás del proyecto.

Durante su intervención, defendió la idea de una ciudad abierta, señalando que "non hai ninguén que sexa forasteiro nesta cidade", en alusión al carácter acogedor de A Coruña.

Una larga lista de premiados

La producción Antes de nós fue una de las grandes triunfadoras de la noche, acumulando numerosos galardones en distintas categorías técnicas y artísticas.

Entre ellos destacan los premios a mejor dirección para Ángeles Huerta y mejor guion para Pepe Coira, así como reconocimientos en dirección de arte para Elia Robles, fotografía para Lucía C. Pan y producción para Lucía Caramelo.

También fueron premiados los trabajos de maquillaje y peluquería de Chicha Blanco y Lorena Calvo, el vestuario de Aránzazu Domínguez y el montaje de Lucía Iglesias.

En el apartado interpretativo, la película logró premios tanto en categorías protagonistas, con Cris Iglesias y Xoán Fórneas, como en reparto, donde se vivió uno de los momentos más inesperados con un galardón compartido entre Luisa Merelas y Victoria Teijeiro.

La gala dejó instantes especialmente emotivos, como la entrega del premio a mejor interpretación masculina de reparto a Miquel Ínsua por su papel en Antes de nós, fallecido este mismo año.

Su recuerdo estuvo muy presente durante toda la ceremonia, convirtiendo ese momento en uno de los homenajes más sentidos de la noche.

En el conjunto de categorías profesionales, destacó notablemente la presencia femenina. Un total de 11 de los 16 premios fueron recogidos por mujeres, lo que representa cerca del 70 % del total y confirma el creciente protagonismo femenino dentro del sector audiovisual gallego.

En el ámbito televisivo, Weiss & Morales fue reconocida como mejor serie de televisión, mientras que Bechos obtuvo el premio a mejor serie web y Cos pés na terra se alzó con el galardón a mejor programa.

En cuanto a los cortometrajes, Curmán, dirigido por Alejandro Jato, fue distinguido como mejor obra de imagen real, y O corpo de Cristo, de Abano Producións y Uniko bajo la dirección de Bea Lema, se llevó el premio a mejor cortometraje de animación.

El reconocimiento a mejor documental fue para 360 Curvas, dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández.

En otras categorías, Hibernarse - O videofilme, producido por Fillas de Cassandra, fue premiado como mejor videoclip.

Xosé Ramón Gayoso fue distinguido como mejor comunicador por su trabajo en Luar, y Marcos Nine obtuvo el premio a mejor realización por Historias de aquí.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Premio de Honra a la traductora y asesora lingüística Rosa Moledo, en reconocimiento a toda su trayectoria y su aportación al desarrollo del audiovisual gallego.