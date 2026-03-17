Ignacio Rivera enseña cómo tirar una caña de Estrella en el Land Rober: "No puede tener espuma"

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, visitó en la noche del lunes el programa Land Rober de la TVG, con el presentador Roberto Vilar. Como comentó el propio presentador antes de recibir al invitado, esta fue la primera vez en la que Rivera acudía a un plató de televisión.

En el programa Rivera recordó los orígenes de la compañía, que se dedicaba a fabricar hielo antes de producir cerveza, en el año de su 120 aniversario. El presidente también explicó la historia de su familia y su bisabuelo, José María Rivera, emigrante a América, y de su abuelo Ramón Rivera, uno de los primeros maestros cerveceros.

Ignacio Rivera comentó también la expansión de la empresa, desde el norte de Galicia hacia el sur, donde pedían una "turca", y ya hacia otros mercados en Madrid e incluso fuera del país.

Además, el presidente de Hijos de Rivera explicó y demostró cómo tirar una caña. "La copa puede tener polvo", apuntó sobre la costumbre de mojarla primero, "así que hay que menearla para secarla bien", añadió. A la hora de tirarla, Rivera indicó que "no puede tener ninguna espuma" al principio y "luego la coronamos. La espuma fina hace que el CO2 no salga y la cerveza esté en perfectas condiciones para beberse".

Acompañados por las cañas, Ignacio Rivera y Roberto Vilar conversaron sobre la tendencia de las cervezas sin alcohol, cada vez más consumidas, las diferencias entre las cervezas de lata, botella o barril, o sus preferidas de otros países, así como otras curiosidades sobre esta bebida y sobre el sector en Galicia y España.

"Que el 50% de tu marca sea Galicia te marca al tener un compromiso con Galicia", destacó el presidente de la compañía, explicando los detalles de su nueva fábrica situada en Arteixo, en contra de las recomendaciones que les aconsejaban situarla en otros puntos de España.

"Nos sentimos gallegos. Es nuestra tierra y de aquí no saldremos", reiteró Rivera.