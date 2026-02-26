Rosa Moledo recibirá el Premio de honor Fernando Rey por su trayectoria en el audiovisual gallego

La Academia Galega do Audiovisual ha decidido conceder el Premio de Honor Fernando Rey a la asesora lingüística y traductora Rosa Moledo, en reconocimiento a una carrera de más de treinta años vinculada al sector audiovisual y marcada por la defensa del gallego en la gran pantalla y la televisión.

El anuncio se realizó en la Sala Eisenman de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, en un acto en el que participaron representantes de la institución y del ámbito cultural gallego.

Desde la Academia destacaron la contribución constante y discreta de Moledo a la calidad lingüística de numerosas producciones, subrayando su papel clave en la normalización y dignificación del idioma en el audiovisual.

Especialista en traducción y asesoramiento lingüístico, Rosa Moledo ha trabajado en la adaptación de películas y series tanto para cine como para televisión y plataformas.

En su trayectoria figuran títulos como La lengua de las mariposas, Los lunes al sol, Celda 211, Fariña, El caso Asunta o la internacional Lupin, entre muchas otras. Su labor ha sido determinante para garantizar la coherencia y autenticidad lingüística en producciones de gran alcance.

Además de su trabajo en el ámbito audiovisual, desde 2017 ejerce como asesora lingüística del Centro Dramático Galego, donde coordina y revisa textos teatrales para su publicación. También ha participado en montajes escénicos y en la formación de actores y actrices a través de talleres centrados en el uso y la expresión oral en gallego.

El Premio de Honra Fernando Rey distingue a profesionales cuya aportación ha sido especialmente relevante para el sector audiovisual gallego. El galardón será entregado el próximo 21 de marzo en el Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, durante la gala de los XXIV Premios Mestre Mateo.